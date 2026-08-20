Lucas Gatti Argentina, 20 AGO 2026 - 13:36h.

Hay tres grandes motivos que llevaron al delantero a argentino a actuar como lo ha hecho

Parte del fondo sur del Metropolitano insulta a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético

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Julián Álvarez continuará jugando en el Atlético de Madrid salvo algún imprevisto. El delantero pidió salir del club en este mercado de fichajes, pero fue sin éxito. El argentino posó con la camiseta del colchonero en el inicio de la temporada luego de volver de sus vacaciones y sumarse al plantel comandado por Diego Pablo Simeone.

La semana pasada, hubo una reunión entre el entrenador y el futbolista de 26 años, en la cual Álvarez le manifestó su intención de dejar el Atleti e irse a jugar al Barcelona: “Me quiero ir”, le dijo la 'Araña'. La respuesta del Cholo Simeone fue tajante “voy a contar con vos. Voy a ayudarte en todo lo que pueda para crecer en lo deportivo, pero te voy a tener cuenta”. De esta manera, el Cholo le cerró la puerta a una posible salida, y le tiró la pelota a la dirigencia rojiblanca para que definiera el futuro del deportista.

Ese conclave que se dio en el predio de entrenamiento del colchonero fue el último intento que hizo el atacante cordobés para poder salir del Atleti. Pero todo había comenzado durante el Mundial 2026, cuando dio el primer paso. “No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño “, había manifestado el atacante de la Selección Argentina tras la victoria ante Austria en Dallas, Estados Unidos. Esa declaración pública no gustó para nada puertas adentro en el Atleti. A partir de ese momento, la dirigencia encabezada por Enrique Cerezo se puso firme en la postura de no dejar salir a Álvarez a pesar de la insistencia del futbolista, y de la propuesta que mandó el Barcelona para quedarse con el delantero internacional.

¿Cuáles son las razones de Julián Álvarez?

El pedido de Álvarez para dejar el club madrileño tiene sus razones personales. La primera. Quiere cumplir el sueño de jugar en el Barça, donde se destacó su compañero del seleccionado argentino, Lionel Messi. La segunda. Considera que pasar al Barcelona es dar un paso adelante en su carrera para explotar al máximo su potencial ofensivo en un equipo que encaje mejor con su estilo. Además, sabe que es un poco más fácil ganar la Champions League que hacerlo con el Atleti. Multicampeón en River, en el Manchester City y en la selección argentina, Julián entiende que en el Barça todo es más fácil, porque se siente estancado en Atlético y encima no ha ganado nada desde que su llegada en el 2024.

La tercera razón tiene que ver con un desgaste con parte de la dirigencia colchonera, además de la negativa del Atleti a negociar por un monto menor a la cláusula de salida. A principio de este año, le habían prometido una venta en este mercado de fichajes, pero no le cumplieron. En los últimos meses, Julián se sintió poco arropado por la cúpula dirigencial y padeció cierta indiferencia que lo habría llevado a actuar como lo hizo en Dallas.

Estos motivos generaron que todavía el atacante desee jugar en el Barcelona, a pesar de que el colchonero lo quiera retener y el Arsenal inglés esté agazapado a la espera del momento indicado para mandar su propuesta y poder quedarse con el argentino.

Cabe recordar que cuando hace dos años, a mediados de 2024, Julián dejó el Manchester City y se incorporó al Atlético de Madrid, el mundo del fútbol juzgó aquel traspaso (a cambio de 75 millones de euros fijos, más 20 millones en variables, condicionados al cumplimiento de diversos objetivos) como previsible y positivo. Al salir de Inglaterra, el jugador nacido en Calchín, Córdoba, buscó lograr mayor continuidad de la que estaba teniendo con Pep Guardiola. Y lo hizo sumándose a un club con un DT argentino y con varios compañeros compatriotas. Al principio, no se sintió cómodo como extremo por la izquierda, pero luego fue cambiando de posición y se asentó en el equipo. Sin embargo, la falta de títulos y sus intenciones de cambiar de club lo fueron pinchando anímicamente.

Finalmente, Álvarez seguirá jugando en el Metropolitano por decisión de la directiva, a pesar de los deseos del jugador que son otros. El futbolista deberá encontrar un incentivo que le haga recuperar su gen competitivo y aportar su jerarquía de cara a una temporada que lo tendrá participando en LaLiga Sports, la Copa del Rey y la Champions League 2026/27. El Cholo Simeone ya aseguró públicamente que armará un equipo en base al juego de Julián, y será la referencia absoluta. Esto podría ayudar a lograr motivación para nuevamente ganarse el cariño de su gente que ayer parte de ella no lo trató de la mejor manera.