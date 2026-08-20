El exdelantero señala de manera directa al agente de Julián: "Lo ha hecho como el culo"

Parte del fondo sur del Metropolitano insulta a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético

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Kiko Narváez se moja con el 'caso Julián Álvarez'. El exdelantero del Atlético de Madrid ha analizado en Carrusel Deportivo la situación del argentino, que pidió salir del club para cumplir su "sueño" en pleno Mundial con el objetivo de llegar a un FC Barcelona que, por contra, nunca ha llegado a ofrecer una oferta convincente al cuadro madrileño y ya parece haber descartado de manera definitiva su fichaje.

"Es lícito que te quieras ir, pero tienes que saber irte", comenzó explicando Narváez en la Cadena Ser, para posteriormente elevar su tono: "Te adelanto: si hay un premio a los representantes, el de Julián no va a estar entre los 500 candidatos. No se puede gestionar peor un posible fichaje por parte de otro club".

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Kiko intentó ponerse "en el pellejo" de Julián: "Es obvio que cuando te quieres ir, si me dicen que necesitamos un gesto tuyo para ir al Barça digo vale, me quiero ir, ¿pero tenéis la pasta? No, tenemos 100. Pero es que 100 no van a pedir, van a pedir mínimo 150. No eso no podemos llegar. Bueno, no voy a tener ningún gesto, y menos en un Mundial, de decir que quiero cumplir un sueño e irme de aquí", argumentó, recordando sus famosas palabras en pleno torneo.

La opinión de Kiko Narváez del 'caso Julián Álvarez'

"Y es lo que va a condicionar el perdón de Julián Álvarez y va a condicionar lo deportivo. Tiene un carácter que no es Neymar, que va a pedir 50 veces la pelota y le da igual que le silben, y el perdón a un Julián que da la sensación de que le falta algo de personalidad o carácter puede ir en detrimento del Atlético de Madrid", agregó el exdelantero, que piensa que el argentino lo tendrá difícil para ganarse a la afición colchonera.

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"No tengo duda de que le van a arropar en caso de que se quede, pero durante un tiempo va a recoger lo que han sembrado Julián y su entorno, que lo han gestionado como el culo", concluyó.