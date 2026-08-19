Parte del fondo sur del Metropolitano insulta a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético

Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 23:52h.

El argentino, que se quedó fuera de la convocatoria frente al Málaga CF, recibió el descontento de un sector de la grada

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Málaga, dos sobresalientes y tres suspensos

Compartir







El culebrón de Julián Álvarez suma un nuevo capítulo tras el partido del Atlético de Madrid frente al Málaga CF. Y eso que se quedó fuera del equipo, ya que apenas llevaba una semana de trabajo con el resto del equipo y Diego Pablo Simeone decidió que no formara parte de la convocatoria. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que parte de la afición expresara su descontento con el futbolista, después de expresar de viva voz su deseo de buscar una salida este mismo verano.

Esa parte de la afición expresó su descontento mediante el insulto. No en vano, un sector del fondo sur del Metropolitano coreó "Julián Álvarez, hijo de puta" al término del encuentro. El cántico no fue secundado de forma generalizada por el resto del Metropolitano, pero sí evidenció el hartazgo de esa parte de la hinchada rojiblanca con todo lo que ha rodeado al delantero argentino y las dudas en torno a su futuro.

Y es que ni siquiera una victoria privó a esa reducida parte de los aficionados de expresar su malestar con cómo el ariete ha gestionado su deseo de salir del Atlético de Madrid. Asimismo, la presión desde Barcelona hacia el jugador y su entorno, así como las constantes críticas al club rojiblanco por, simplemente, mirar sus intereses, ha propiciado que no pocos hinchas rojiblancos estén descontentos con la situación. Otra cosa, por supuesto, es cómo lo expresen.

Así las cosas, el próximo domingo el Atlético de Madrid volverá a jugar en el Metropolitano. Lo hará frente al Villarreal CF a las 17.00 horas, y habrá que esperar para conocer si esta vez Diego Pablo Simeone echa majo de Julián Álvarez o si, por el contrario, vuelve a dejarlo fuera por los motivos por los que ha dejado de participar este mismo miércoles. Lo normal es que esté disponible para la segunda mitad del encuentro ante el conjunto groguet, y ahí, seguramente, la grada vuelva a dictar sentencia.