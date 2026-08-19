Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 21:44h.

Luis De la Fuente estuvo presente en la grada junto a Enrique Cerezo, y aplaudiendo a sus jugadores durante el homenaje

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El Atlético de Madrid ha rendido homenaje este miércoles a sus cuatro campeones del mundo en los prolegómenos del encuentro ante el Málaga CF, correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA SPORTS. El Metropolitano ha reconocido a Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Grimaldo y Álex Baena, integrantes de la selección española que conquistó el Mundial de 2026 celebrado este mismo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Los cuatro futbolistas han recibido el cariño de un estadio que se ha puesto en pie para aplaudirles mientras sonaba el himno de España. Un reconocimiento que ha contado además con un invitado de excepción en la grada: Luis de la Fuente, seleccionador nacional, que ha presenciado en directo el homenaje.

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El momento más especial ha llegado con la aparición de David Villa, que ha saltado al césped vestido de traje y portando la Copa del Mundo. El exdelantero, campeón del mundo con España en 2010, ha encabezado un pasillo de honor en el que han participado los futbolistas del Atlético, los jugadores del Málaga y también el equipo arbitral. Todos ellos han formado para recibir y aplaudir a los cuatro internacionales rojiblancos, que han podido disfrutar así de un reconocimiento multitudinario antes del estreno liguero del conjunto madrileño.

El homenaje se ha desarrollado, además, con absoluta normalidad y sin polémicas. La presencia de varios futbolistas argentinos en la plantilla del Atlético no ha generado ningún episodio de tensión, en una jornada centrada exclusivamente en celebrar el éxito de los cuatro campeones españoles. De esta manera, el Metropolitano ha rendido tributo a Pubill, Llorente, Grimaldo y Baena, que han podido compartir con su afición el reconocimiento por un título mundial que ya forma parte de la historia del fútbol español.