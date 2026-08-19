Varios canteranos en un once rojiblanco revolucionario

Atlético y Nápoles estudian un intercambio de porteros: fichaje sorpresa

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Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. El Atlético de Madrid y el Málaga CF debutan este miércoles en LaLiga EA Sports, en esta jornada 1 que, a diferencia de otros clubes con semifinalistas en el Mundial, sólo se ha aplazado tres días. Como era de esperar, la alineación de Diego Pablo Simeone está marcada precisamente por la ausencia de varios jugadores importantes que apenas llevan unos días de pretemporada.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Lo que quizá era más difícil de prever es que el Cholo introdujera tantísimas novedades en este primer once oficial. Jugadores del filial como Jorge Domínguez, que sólo tiene 16 años, o Dani Martínez partirán como titulares, además de un Arnau Ortiz que acaba de obtener dorsal del primer equipo y un Carlos Martín que, a priori, no parece entrar en los planes del club.

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Simeone deja fuera del once inicial a jugadores como Grimaldo, Giuliano, Llorente o Pubill, entre muchos otros, después de que la mayoría se incorporara hace apenas una semana a los entrenamientos del primer equipo. Además, cabe recordar que Julián Álvarez ni siquiera está convocado, al igual que Lemar y Obed Vargas.

Así pues, el Atlético sale de inicio con Oblak; Hancko, Le Normand, Domínguez, Dani Martínez; Pablo Barrios, Koke, Mendoza; Carlos Martín, Arnau Ortiz y Lookman.

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En el banquillo rojiblanco estarán Musso, Giménez, Marcos Llorente, Pubill, Grimaldo, Cardoso, Kang In Lee, Baena, Giuliano, Hjulmand, Castillo y Cubo.

Once del Málaga CF: bajas y novedades

Muchas menos sorpresas introduce Juafran Funes, que no puede contar con Aarón Ochoa por sanción ni con Calero, Diarra, Murillo ni Adrián Niño por lesión, por lo que tenía muchas menos alternativas para armar su alineación.

El Málaga sale de inicio con Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo; Larrubia, Joaquín y Chupete.

En el banquillo malaguista estarán Carlos López, Pastor, Ramón, Haitam, Salinas, Rafa, Jauregi, Cruz, Lobete, Otu y Juani.