Atlético de Madrid y Nápoles estudian un intercambio de porteros: fichaje sorpresa

Juan Musso y Vanja Milinković-Savić, protagonistas

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Quedan menos de dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes y el Atlético de Madrid aún está llamado a ser protagonista. No sólo en el apartado de salidas, con al menos tres jugadores marcados en rojo para hacer las maletas, sino también en el de llegadas. Los refuerzos más evidentes apuntan a la delantera y los laterales, pero ha surgido también la posibilidad de realizar un intercambio de porteros con el Nápoles.

Según informa el periodista Fabrizio Romando, especializado en el mercado de fichajes, el Nápoles y el Atlético están valorando un posible intercambio entre Juan Musso y Vanja Milinković-Savić. Señala la citada fuente que ya se han producido conversaciones entre todas las partes, aunque de momento "existen diferencias entre la valoración de los dos jugadores".

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Vanja Milinković-Savić, una opción para el Atlético de Madrid

Musso sería una de las principales opciones que maneja el Nápoles para reforzar la portería después de un año en el que rindió a un nivel notable cada vez que le tocó defender la camiseta del Atlético, lo que le permitió acudir al Mundial con Argentina. El meta tiene 32 años, contrato hasta 2028 con la entidad rojiblanca y un valor de mercado de 3 millones, según Transfermarkt.

En cuanto a Vanja Milinković-Savić, Transfermarkt le da un valor de mercado de 20 millones de euros. Es decir, muy superior al de Musso. El serbio, que nació curiosamente en Ourense, tiene 29 años y contrato hasta 2030 con el cuadro italiano.

De momento se trata de un primer tanteo por parte de los intermediarios. De producirse, el movimiento podría afectar de manera directa a Jan Oblak, quien tiene 33 años y contrato hasta 2028 con el Atlético con el mayor sueldo de la plantilla. De hecho, ya se especuló meses atrás con la posible salida del esloveno, cuyo rendimiento también ha decaído en las últimas temporadas. En su última entrevista, Oblak reconoció que el club "deberá tomar decisiones sobre el futuro en algún momento".