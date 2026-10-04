El acta de la suspensión del Atlético Güímar-Sporting Hortaleza de Copa tras las agresiones e incidentes

Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 18:25h.

Lamentables imágenes en el choque de la previa de Copa del Rey

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Este lunes se celebrará en Las Rozas el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey una vez acabe la ronda previa que ha estado marcada por las lluvias en Cataluña que han obligado a aplazar el Prat-San Rafael y por los incidentes en el Atlético Güímar-Sporting Hortaleza. El equipo madrileño se ha marchado de Tenerife después de sufrir lanzamientos de piedras al autobús y de una botella ya en el estadio mientras el entrenador local les acusa de huir y quiere que les den el encuentro por ganado.

El autobús del equipo madrileño fue apedreado en las inmediaciones del campo municipal José Ramos de Tasagaya por parte de varios seguidores del cuadro canario y luego, ya en la instalación, y después de momentos de tensión entre los componentes de ambos bloques, el equipo madrileño optó por no jugar al entender que no se había producido un despliegue policial que garantizase su seguridad.

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Varias unidades de la Guardia Civil hicieron acto de presencia en las gradas y, tras la suspensión definitiva del choque, escoltaron al conjunto madrileño hasta el autobús mientras aficionados del Güímar increpaban a los jugadores. El Sporting Hortaleza, que ganó en su feudo en la ida por 1-0 ante un rival que se quedó con ocho efectivos, tuvo que abandonar el campo escoltado por las fuerzas de seguridad con destino al aeropuerto, con lo que ahora la situación de la eliminatoria queda en manos del organismo disciplinario correspondiente de la RFEF.

El entrenador del Güímar carga contra el Hortaleza

En declaraciones a la Televisión Canaria recogidas por EFE, el entrenador del Güímar, Aythamy Díaz, ha rebajado los hechos a un "ambiente caliente" como respuesta a lo "sufrido" por su equipo en el encuentro de ida.

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"Es fútbol, y mientras no pase nada físicamente y no le afecte a los jugadores en el campo... Ellos dicen que les da miedo tanta gente, tanto grito, y no quieren participar. Las normas están para algo", señaló.

Preguntado por el lanzamiento de objetos en el campo, indicó que a alguien de su cuerpo técnico le cayó una botella de plástico vacía y que a él le agredió un componente del cuerpo técnico visitante. En su opinión, había desplegados suficientes miembros de seguridad en las gradas para disputar el encuentro y señaló que los árbitros así lo validaban. "Si ellos no quieren participar, las normas para algo están", subrayó.

El acta de la suspensión del partido

El acta del partido de vuelta de la previa de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza, suspendido este domingo en la localidad canaria, dice que la Guardia Civil garantizaba “la seguridad durante todo el encuentro”.

Añade que el Sporting Hortaleza no quiso disputar el partido por “las circunstancias vividas” con el lanzamiento de objetos a su llegada al campo y a la salida al terreno de juego, que les han "llevado a que emocionalmente no estén preparados para jugar”.

El árbitro Rafael Aguilar Prat relata en su escrito la sucesión de los hechos que desembocaron en la suspensión del encuentro previsto para este domingo a las 13:00 hora local, en un acta que también recoge que el club madrileño le comunica la rotura de un cristal de su autobús, "amenazas" recibidas por "miembros de su expedición" y el "impacto de una botella" en un jugador suyo.

Señala, asimismo, que el entrenador del conjunto canario, Aythamy Díaz, también transmite que ha recibido "una agresión". En declaraciones a la Televisión Canaria, el entrenador local acusó de ella a "alguien del Hortaleza".

El colegiado comienza el acta: "Una vez instalados en el vestuario arbitral que nos proporciona el equipo local, minutos posteriores, Luis Martínez Urquiza, delegado del equipo visitante, Sporting Hortaleza, nos comunica que han llegado con retraso a las instalaciones deportivas porque aficionados del equipo local les han lanzado objetos al autobús y que han roto un cristal. Tras esto, el equipo visitante se instala en las instalaciones deportivas”.

“Tras entrar al vestuario tanto el trío arbitral como jugadores de ambos equipos, después del calentamiento previo al inicio del partido”, el colegiado explica que la delegada federativa, Silvia Rodríguez López, les comunica que, por “indicación de la Federación (Española de Fútbol) y de la Guardia Civil”, deben “esperar la llegada de un dispositivo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de jugadores, árbitros y público”.

Según el árbitro, durante “la espera”, el delegado del Sporting Hortaleza “se presenta” en el vestuario arbitral y “comunica” a los árbitros “que miembros de su expedición están recibiendo amenazas y que un jugador ha recibido el impacto de una botella”.

“Además, nos traslada de nuevo que el autocar del equipo ha recibido golpes y que se ha roto un cristal. Le trasladamos que debemos esperar a que llegue un dispositivo de la Guardia Civil para que confirme la seguridad del encuentro”, añade.

“A los dos minutos”, según recoge el acta, el entrenador del Atlético Unión Güímar, Aythamy Díaz González, “se presenta al vestuario alegando haber sufrido una agresión”.

“Mantenemos el vestuario cerrado a la espera del dispositivo”, explica el colegiado, y añade que, “tras 37 minutos de retraso esperando al dispositivo de la Guardia Civil, llega el teniente de la Guardia Civil Carlos Ortega, responsable del operativo”.

“Reunidos en el vestuario el equipo arbitral, ambos delegados de equipo (Jonay Alberto Bernardo Pérez, del A.D. Güímar, y Luis Martínez Urquiza, del Sporting Hortaleza) y la delegada federativa, le trasladamos nuestra confianza en el dispositivo. El teniente nos confirma que la seguridad está garantizada durante todo el encuentro”, asegura el acta.

“Tras esto, Luis Martínez Urquiza nos comunica que debe hablar con su cuerpo técnico y sus jugadores para ver si deciden jugar el partido. A su regreso, Luis Martínez Urquiza nos comunica de forma clara que, tras hablar con la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, el Sporting Hortaleza no quiere disputar el encuentro”, reseña el acta arbitral.

En ese sentido, el árbitro explica que “los motivos que alega” para no jugar el partido “son las circunstancias vividas tanto a su llegada al campo como durante la previa a la salida al terreno de juego, hechos que le han llevado a que emocionalmente no estén preparados para jugar”.

“Ante la decisión expresa del Sporting Hortaleza de no jugar el partido”, según expone el acta, el árbitro comunica “a las 13:45 horas” a “ambos delegados” que “el encuentro queda suspendido”.

“La decisión se adopta en el vestuario arbitral, con la presencia de los responsables de la Guardia Civil, ambos delegados, la delegada federativa y el equipo arbitral. Abandonamos el terreno de juego escoltados por un dispositivo de la Guardia Civil (USECIC), pudiendo llegar al vehículo y salir de las instalaciones sin más incidencias. (Suspendido sin comenzar)”, concluye el colegiado Rafael Aguilar Prat.