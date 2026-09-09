El Ayuntamiento de Sevilla promete mejoras en los accesos a La Cartuja para el 17 de septiembre

Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 11:44h.

José Luis Sanz valora la posibilidad de abrir los viales de la zona norte, desde la SE-20 al parque del Alamillo, que actualmente se encuentran cerrados al público

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ve "complicado" que el Betis y el Sevilla puedan coincidir en La Cartuja

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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este miércoles que La Cartuja no tiene un problema de acceso, aunque sí que todavía le faltan muchas mejoras sobre todo en materia de movilidad. Desde hace varias semanas el Ayuntamiento de Sevilla se barajan varias propuestas para encontrar una solución al colapso que sufre el estadio en grandes eventos y entre las alternativas que hay sobre la mesa emerge la posibilidad de abrir los viales de la zona norte, desde la SE-20 al parque del Alamillo, que actualmente se encuentran cerrados al público, en caso de ser abierto, ayudarían a descongestionar todo ese entorno por el que acceden un altísimo porcentaje de los aficionados que acuden cada dos semanas al campo.

Una fórmula sobre la que se trabaja, aunque no se le pueda dar forma con carácter inmediato. Sea como fuere, José Luis Sanz ha incidido en los problemas de permeabilidad. Además de poner esos viales en funcionamiento, el alcalde también considera que se deberán construir otros nuevos. Un proyecto de futuro pero también de presente, y desde el propio Ayuntamiento de Sevilla se ha asegurado que para el próximo 17 de septiembre, partido entre Real Betis y Getafe, habrá pequeñas mejoras.

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"La Cartuja no tiene un problema de acceso, pocos estadios están tan bien comunicados, con la parada de cercanías al lado, con la SE20 al lado, la SE30 cerca, al lado de la ciudad. La Cartuja sí tiene un problema de permeabilidad, esa parcela no está conectada con esos accesos. En eso es en lo que está trabajando el Ayuntamiento y la propietaria de esa parcela, que es la Junta de Andalucía. Hay una serie de viales que debería construir la Consejería de Fomento y hay otra serie de viales que sí habría que poner en funcionamiento. En eso se trabaja para que el próximo 17 de septiembre, que es cuando el Betis vuelve a jugar en casa, esté en mejores condiciones. Son accesos a la parcela del estadio", argumentó el alcalde.

En cualquier caso, José Luis Sanz pidió la colaboración de todas las instituciones para tener un estadio a la altura: "La inversión que hay que hacer en el estadio y en el entorno son inversiones importantes que la Junta de Andalucía tiene que empezar a acometer ya y me consta que es un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía y todos tendremos que aportar algo. Hay que hacerla porque sino no hay Mundial. Es que tienen que estar. El Ayuntamiento es propietario, también la Diputación y también el Estado. El Estado tiene que acometer de aquí a 2030 una serie de infraestructuras para darle facilidades a la movilidad, es algo que ha pedido la FIFA".