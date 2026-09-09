Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 11:27h.

El alcalde reconoció que "el Betis tiene un contrato de alquiler y no sé si eso es compatible"

Los pasos para el nuevo Sánchez-Pizjuán y la solicitud a la Junta de Andalucía para jugar en La Cartuja

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José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha comparecido este miércoles en un desayuno informativo ante los medios de comunicación en el que ha desgranado los avances y la hoja de ruta marcada con La Cartuja, para la que se trabaja en nuevas mejoras con vistas al próximo Mundial 2030. El intendente hispalense ha solicitado a todas las autoridades competentes su apoyo para seguir mejorando los accesos y también ha prometido nuevos avances tanto en el entorno como en el propio recinto del estadio. En lo referente a los clubes de la ciudad, prácticamente ha descartado la posibilidad de que Sevilla FC y Real Betis puedan coincidir, con el propósito de que los verdiblancos puedan volver al Benito Villamarín en la fecha prevista.

"No sé si es posible esa coincidencia, el Betis tiene un contrato de alquiler con el estadio y no sé si eso es compatible. Las obras del estadio del Betis cogerán ritmo y no creo que haya problema de coincidencia con el Sevilla. Lo veo complicado también", argumentaba José Luis Sanz.

Una posibilidad que desde el Real Betis dan por descartada, como así lo reconoció su presidente Ángel Haro en una de sus últimas comparecencias públicas: "Tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Entiendo la situación del Sevilla. Ahí está el estadio y cuando nosotros lo dejemos podrán disfrutarlo y tendrán que pagar una renta como la nuestra supongo".

La idea del Sevilla FC era comenzar las obras del Sánchez-Pizjuán en junio de 2027, todavía con el Betis en La Cartuja, pero como el propio Del Nido Carrasco explicó este martes la ejecución de las mismas queda supeditada al futuro de la entidad y su posible venta. De momento, eso sí, el consejo de administración sigue trabajando en todos los trámites.

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"Seguimos igual. El plan de ordenación ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. Se han realizado alegaciones a dicha aprobación provisional. Nosotros hemos formulado alegaciones frente a dichas alegaciones. Estamos pendientes de la aprobación definitiva y nos quedan dos pasos, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, en los que va a seguir trabajando el Consejo de Administración. A partir de ahí, la fecha era junio de 2027. Tendríamos que llevarlo a una junta general de accionistas para que, por mayoría cualificada, dos tercios de dichos proyectos sean aprobados. Yo lo que quise decir es que habría que ver si esa ejecución se realizará por nosotros o dependiendo de cómo vaya el futuro del club", detallaba Del Nido Carrasco.

Durante las obras, que podrían alargarse a los tres años, el Sevilla FC tendría que mudarse a La Cartuja, aunque aún no se han dado pasos en firme: "La idea que nosotros teníamos era jugar en el estadio de la Cartuja. Aún no estamos en esa situación, por lo cual no hemos hecho la consulta, pero yo estoy convencido de que la Junta de Andalucía, a un club tan grande como el Sevilla, seguro que le facilita poder hacer el nuevo campo del Sánchez-Pizjuán, de vital importancia o de mucha importancia para la ciudad de Sevilla", concluyó el presidente sevillista.