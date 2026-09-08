Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 14:04h.

"La Junta de Andalucía seguro que facilita a un club tan grande como el Sevilla poder hacer el Ramón Sánchez-Pizjuán"

Del Nido Carrasco fija en 2027 las obras del estadio; el Betis tiene alquilada La Cartuja hasta 2028

Compartir







Aunque la incertidumbre sobre el futuro del club sigue en la atmósfera, el Sevilla FC continúa dando pasos firmes en el proyecto del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, unas obras que esperan comenzar en junio de 2027, lo que implicaría un traslado al Estadio de La Cartuja, el recinto en el que actualmente disputa sus partidos el Real Betis Balompié y del que no se espera que salga, al menos, hasta 2028, cuando debería regresar al Benito Villamarín.

El Sevilla ya cuenta con el Estudio de Ordenación aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, aunque un partido político y diversas asociaciones de vecinos o ecologistas han presentado alegaciones al proyecto, encontrando ya la respuesta de la entidad. “Estamos pendientes de la aprobación definitiva”, explicaba el presidente José María de Nido Carrasco en su rueda de prensa de este martes. Ahora, los siguientes dos pasos serían aprobar el proyecto básico y, posteriormente, el proyecto de ejecución.

PUEDE INTERESARTE España estrenará su segunda estrella como local en el Sánchez-Pizjuán

Con todo, se trata de un asunto capital en el futuro del club, presupuestado en unos 300 millones de euros, que no solo tiene que pasar por la Junta General de Accionistas, sino que además tiene que ser aprobado por dos tercios del capital social. En ese juego debería entrar bien José María del Nido Benavente con sus acciones propias, bien su entorno, o bien una amplia mayoría del accionariado de base, pues el actual consejo controla, sumando el paquete americano, algo menos del 60% del capital que suele estar representado en las asambleas. Necesitaría algún apoyo más.

Aunque el club da pasos como si en junio comenzara la obra, el proceso de venta continúa en todo caso y puede afectar. “Habrá que ver esa ejecución si la realizamos nosotros o dependiendo de cómo vaya el futuro del club”, confesaba Del Nido Carrasco.

Jugar en La Cartuja

Mientras tanto, en el Sevilla tienen claro que jugarán en La Cartuja y en el Real Betis Balompié, actual arrendatario del recinto, no tanto, calificando de “complejo” que puedan compartir escenario. El pasado mes de julio, Ángel Haro fue tajante: “Ahí está el estadio, cuando nosotros lo dejemos podrán disfrutarlo y tendrán que pagar una renta como la nuestra supongo”, expresaba en el mes de julio.

A esas palabras ha respondido este martes José María del Nido Carrasco, apelando a la intervención de la Junta de Andalucía, propietaria del estadio cartujano, si fuera necesario compartir escenario con el eterno rival. “La idea que teníamos era jugar en el Estadio de La Cartuja. Aún no estamos en esa situación y no hemos hecho la consulta. La Junta de Andalucía seguro que facilita a un club tan grande como el Sevilla poder hacer el Ramón Sánchez-Pizjuán, que es de vital importancia para la ciudad de Sevilla”, expresaba el presidente sevillista. No obstante, los plazos en las obras son muy etéreos y no se puede conocer a ciencia cierta si el Sevilla comenzará sus trabajos en 2027 ni si el Betis los acabará en 2028.

Con el estadio nuevo, el Sevilla no solo mejoraría el problema de acceso a nuevos aficionados como abonados, sino que podría ampliar los ingresos por ticketing, una de las grandes desventajas que tiene en estos momentos para competir con clubes del más alto nivel. “Uno de los motivos por los que trabajamos en un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán es porque este se ha quedado pequeño. Hay más de 20.000 socios esperando entre rojos y blancos, e instauramos políticas como el de la cesión de abono para que pueda venir otro sevillista. La única solución es hacer un campo más grande, porque seguimos renovando en casi un 100%”, concluía el presidente.