Los dardos de Lamine Yamal a Dembélé y Mbappé por el Balón de Oro

Juan Pérez 08 SEP 2026 - 14:17h.

La estrella del Barça habla de no ser elegido por el francés en su top para ganar el galardón

Dembélé se olvida de los españoles para el Balón de Oro, tres elecciones comandadas por Mbappé

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La puesta en escena de la primera jornada de la Champions League deja un escenario inédito con ruedas de prensa continuadas de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en días consecutivos, con lo que eso conlleva. Con la narrativa del Balón de Oro de fondo, las respuestas del francés sobrevuelan ahora en las preguntas al campeón del mundo para generar un círculo de competición y guiños simpáticos de cara a los favoritos para el mayor galardón individual en el mundo del fútbol.

Lamine Yamal es muy inteligente, y lo ha vuelto a demostrar al voltear el tono utilizado por Mbappé este lunes en diferentes temas como el pique por defender o la carrera por obtener el Balón de Oro. No ha entrado en el debate, ha pasado por encima de temas con menciones muy sutiles y parecía tener claras las respuestas ante cuestiones fáciles de prevenir después de todo lo sucedido en las últimas horas.

Sobre el Balón de Oro, Lamine ha declarado que no va a dejar ningún discurso para venderse: "No creo que lo necesite, no estoy pensando en haceros ver que me lo merezco yo, cada uno puede creer lo que quiera. Estoy orgulloso del año que hemos hecho con el equipo y la selección, no puedo pedir más. Dentro de esos jugadores he dado un nivel increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada", afirma.

De hecho al ser preguntado por su ausencia en el top de Dembélé para ganar el premio, Lamine sonríe y responde con un: "¿Es amigo de Kylian, no?", una frase que da pie a una reflexión posterior. El jugador de 19 años aclara que "no me importa, estoy muy contento con el año que he hecho. Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos (Mbappé y Dembéle), les habré caído mal por algo. Es normal, me llevo muy bien con Ousmane y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto".

También le ha caído la pregunta de la presión y de cómo defender, y en lo que parece un dardo directo a Mbappé tras las respuestas de ayer, el catalán es bastante claro: "Todos los equipos que han ganado títulos presionan. Si no corres, te ganan. Yo también voy a presionar. Por el equipo hay que correr", una afirmación tan obvia como directa. Y sobre la cuestionada felicidad de Lamine de la que tanto se ha hablado, aclara su estado actual: "Venía de ganar un Mundial y de 'pegarme' las vacaciones de mi vida... en ningún momento de mi vida he estado más feliz que ahora". Un punto y aparte que pasa ahora al césped para el debut en Champions League ante el Feyenord este miércoles a las 18:45h.