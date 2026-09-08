Juan Pérez 08 SEP 2026 - 10:55h.

El central argentino le habría dejado claro a su compatriota que no puede seguir así

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El Atlético de Madrid trabaja para mejorar la situación de Julián Álvarez tras el cierre del mercado de fichajes, y según desvela Pipi Estrada en El Chiringuito, el vestuario ha tenido una charla con él. La exclusiva deja entrever que ha sido su compatriota, el argentino Cuti Romero, quien ha llevado la voz cantante para mejorar las cosas y le ha pedido varias cosas. El central habría sido claro en su discurso: "Julián, no podemos seguir así y tú no puedes seguir así. Tienes que cambiar la cara de acelga que tienes. En San Mamés, cuando vamos al fondo tienes que agradecer a los aficionados el desplazamiento. Llegas el último, das tres aplausos y te vas el primero", aclara. El inicio de un cambio que puede significar un cambio de actitud y la titularidad ante el Liverpool.

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