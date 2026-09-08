Juan Pérez 08 SEP 2026 - 09:12h.

La confesión del delantero a Manu Carreño en El Larguero

El Atlético de Madrid le da más carga a Julián Álvarez y recupera a un fichaje de cara al Liverpool

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El cambio de cara de Julián Álvarez ante el Athletic es el primero de tantos gestos para volver a unir a afición y jugador, y entre tanto, el caos vivido en las últimas semanas pasa a una repercusión mayor con protagonistas como Morata. El regreso del delantero español a Madrid y su pasado en el Atlético le dan fuerza a sus palabras al confesar que lo pasa mal cuando ve al argentino por todo lo que ha sucedido, y lo apoya para relanzar la temporada mientras pide el perdón para avanzar en lo futbolístico.

Le entrevista de Manu Carreño a Álvaro Morata en El Larguero deja algunas pinceladas colchoneras, y la de Julián Álvarez es una de las más sonadas. Mientras los cantos de sirena repiten que el Barça volverá a por el '19' en enero, la realidad está en el regreso al máximo nivel para recuperar la exigencia que debe colocar al equipo de Simeone en los primeros puestos tanto en LALIGA como en la Champions League.

La reflexión inicial de Morata es sencilla y habla de una unión entre club, afición y jugador para mejorar en el césped: "Lo único que espero cada vez que lo veo por la tele es que meta un zambombazo por la escuadra, le salga una sonrisa y vuelva a disfrutar y a sentirse importante. Es uno de los mejores jugadores del mundo y el Atleti lo necesita. Ojalá que la afición le de cariño porque al final...la gente tiene que entender que cuando tú estás en una afición así ya ha pasado, es una cosa que no se queda para siempre. ¿Quieren ganar LALIGA y pelear la Champions? Necesitan a Julián", aclara.

El nuevo punta del Leganés aclara que además "en la vida hay que perdonar. Yo no voy a opinar si ha hecho las cosas de una manera o de otra. Es jugador del Atlético de Madrid, tiene la oportunidad de empezar a celebrar goles a ser importante otra vez. Desde mi casa viendo los partidos del Atleti que los veo", por lo que se sigue identificando con el conjunto rojiblanco.

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Morata confiesa que él mismo ha vivido algo así cuando estuvo en el club colchonero. "Lo he vivido cuando firmé por el Atleti, sé cómo se siente la afición y tengo familia del Atleti. Si de algo vale mi humilde opinión, es que se necesitan. Yo lo paso mal viéndole porque se ve que ha estado en una situación difícil, ojalá pueda quitar esa tensión con goles y trabajo", una petición que necesita de algo de tiempo y goles para volver a su estado original.