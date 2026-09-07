Pese a que sólo se han disputado cuatro jornadas, ya está entre los señalados de la hinchada

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Primeras dudas en el Atlético de Madrid. La dura derrota ante el Athletic Club (3-0) en la cuarta jornada ha desatado las primeras críticas por parte de la afición colchonera, que empieza a evidenciar las grandes lagunas de la planificación deportiva. Los colchoneros suman dos victorias, un empate y una derrota en este inicio liguero y uno de sus fichajes empieza a estar en el foco por su debilidad defensiva.

El protagonista en cuestión es Alejandro Grimaldo, cuyo aterrizaje en el Metropolitano no ha sido especialmente positivo. Su calidad con balón y su capacidad ofensiva parecen estar fuera de toda duda, pero sus problemas a nivel defensivo han sido muy evidentes en estas primeras semanas de competición.

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La afición del Atlético de Madrid señala a Alejandro Grimaldo

El problema con Grimaldo es doble. Para empezar, que es el único jugador de la primera plantilla que no tiene sustituto natural. El Atlético intentó fichar a Nicolás Tagliafico durante las últimas horas de mercado, pero la operación no llegó a buen puerto cuando casi se empezaba a dar por hecha. Así pues, el internacional español, que fue campeón del mundo con España pero no llegó a tener minutos, se ha quedado como único lateral zurdo del equipo colchonero, con todo lo que ello significa a nivel físico y de exigencia de cara a un curso en el que se pueden dar más de 60 partidos.

Por otro lado, el principal foco de críticas está en su nivel defensivo y en su encaje en ese 4-4-2 tan versátil de Simeone que, especialmente sin balón, se transforma en un 5-4-1. Grimaldo salió en la foto del segundo gol del Athletic el pasado sábado en San Mamés y ya se le vio muy dubitativo atrás en el duelo ante el Sevilla. El problema es que, además, ha protagonizado varias llegadas en ataque en todas estas jornadas pero no ha estado nada acertado en los últimos metros.

Todas estas actuaciones han provocado las primeras críticas de buena parte de la afición del Atlético a través de las redes sociales. Algunos justifican que Simeone pidiera a Tagliafico, otros califican su fichaje como "gran decepción" y hay quienes incluso catalogan sus actuaciones hasta ahora de "horrorosas".