Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 13:14h.

La acción en el descuento marcó el partido en La Cartuja

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José Mourinho compareció ante los medios para analizar el primer duelo de la Fase Liga de la Champions, el que le medirá al Inter de Milán este martes en el Santiago Bernabéu. Durante su análisis regresó la versión más crítica del técnico portugués, que no olvida lo sucedido el pasado viernes en La Cartuja frente al Real Betis. El míster aprovechó una pregunta de nuestro compañero Sergio Horas para ElDesmarque y explotó contra el polémico penalti de Mbappé y la tarjeta amarilla que vio Vinicius.

Por un lado, Mourinho reiteró no entender el motivo por el cual el colegiado no recibió el aviso desde la sala VAR para repetir el penalti por la polémica posición de Marc Bartra a la hora del lanzamiento. El técnico merengue tampoco entiende que ni le mandaran revisar la acción en el monitor.

"Hemos perdido con el Betis, hemos perdido porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido. Pero el penalti, por qué motivo no ha sido repetido. ¿No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o porque el VAR no ha querido? Esta es una cuestión que a mí como entrenador del Madrid me gustaría que la gente responsable pudiera responder. Porque si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento tiene que irse a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no lo ha mandado repetir porque no ha querido es todavía peor. ¿Por qué no ha llamado al arbitro como mínimo para ver en el monitor? Un poco extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no sabía el reglamento. Lo que va a pasar es que en una situación igual se va a repetir el penalti. Quiero dejar claro que no hemos perdido por esto, pero como entrenador del Madrid de una competición profesional importante me gustaría saber el motivo. Me gustaría que me respondiera la gente que tiene esta responsabilidad".

La tarjeta a Vinicius

Mourinho tampoco comprendió el motivo de la cartulina amarilla a Vinicius por hablar con el árbitro y pidió explicaciones públicamente tras la rajada contra el colegiado de La Cartuja. "Por qué motivo el capitán del Madrid ve una tarjeta amarilla, cuando el capitán Vinicius ya ha hecho así y se dirige al árbitro y antes de llegar ve la amarilla. Me gustaría saber el motivo. Por qué nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de, educadamente, acercarse al árbitro para pedir explicaciones", sentenció.