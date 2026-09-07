Basilio García Sevilla, 07 SEP 2026 - 11:39h.

El presidente ofrecerá una rueda de prensa este martes para analizar el estado del Sevilla

Del Nido Carrasco y Pepe Castro se quedan 'solos'

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Tres meses después, José María del Nido Carrasco volverá a hablar públicamente. El Sevilla FC ha convocado a la prensa para este martes a las 11.15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y lo ha hecho de forma sorpresiva para anunciar la comparecencia del presidente de la entidad, que valorará el mercado y la situación actual del club tras declinar hacerlo, como es habitual, en la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes que se celebró el pasado miércoles 2 de septiembre, horas después del agitado cierre de mercado sevillista.

Casi tres meses han pasado desde su última intervención, 88 días en concreto, un 12 de junio en el que fue presentado José Ignacio Navarro como director deportivo tras la salida de Antonio Cordón. En medio de las dudas sobre la idoneidad del sevillano para hacerse con las riendas de la planificación del equipo, ya disipadas, el máximo mandatario sevillista habló de la venta frustrada al grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, de la situación económica del Sevilla y de lo que estaba por venir en el mercado.

Ahora, las aguas bajan menos revueltas, aunque el sevillismo sigue demandando la salida de los pesos pesados del consejo de administración actual, como ha demostrado en los partidos como local. Los resultados del equipo en el inicio de la temporada han sido satisfactorios -los mejores desde la temporada 2021/22-, el tramo final de la planificación ha convencido al aficionado sevillista y las decisiones de mantener a Luis García Plaza en el banquillo y promocionar a José Ignacio Navarro en la dirección deportiva parecen, al menos de momento, acertadas.

Los temas a tratar

Los temas a abordar por José María del Nido Carrasco serán, a buen seguro, similares a los de hace tres meses. Entonces, afirmó que el club no necesitaba una ampliación de capital para asegurar su viabilidad, y sin ella se ha conseguido hacer una planificación que nadie esperaba allá por el mes de junio.

Sí que hay novedades en cuanto a la composición del consejo de administración, que ha cambiado en prácticamente la mitad de componentes en las últimas semanas. Será otro asunto a tratar y, seguramente, habrá que hablar de un proceso de venta que, en estos momentos, se encuentra al ralentí.