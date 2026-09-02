Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 14:13h.

El primer equipo acude un año más a la Patrona de la Archidiócesis

José Ignacio Navarro hace balance y ‘pasa’ del azúcar: "El glamour, para los jugadores"

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Una vez cerrado el mercado de fichajes y como es tradición en los primeros días de septiembre, el Sevilla FC ha realizado su secular ofrenda floral a la Santísima Virgen de los Reyes, la patrona de la Archidiócesis de Sevilla, que cada año le espera en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral, ubicación a la que ha regresado después de que el año pasado se celebrara en el trascoro, con la imagen aún sobre su paso.

La delegación sevillista ha sido recibida por don Marcelino Manzano, deán de la Catedral, el canónigo don Álvaro Pereira Delgado y don José Luis García de la Mata Calvo, archivero-bibliotecario, que fue el que tomó la palabra en la breve celebración, supliendo la ausencia del padre Indalecio, capellán del club, ausente por problemas de salud.

“El fútbol nos enseña muchas cosas en esta vida, que nadie alcanza una meta sin esfuerzo”, explicaba García de la Mata, sevillista confeso desde la cuna, realizando una petición final. “Que la Virgen de los Reyes camine con vosotros”.

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El primer acto público de los nuevos consejeros

Además, el acto ha servido como puesta de largo de los nuevos miembros del consejo de administración, que no ha acudido en pleno por la ausencia de Francisco Guijarro Raboy. Por primera vez, José María del Nido Carrasco, José Castro y Luis Castro han estado acompañados por José Luis Iglesias Moya, Álvaro García Almagro, Ismael Villalobos de Matías y José Antonio Camúñez Alcantarilla, así como por Alberto Pérez-Solano, presidente del consejo y hombre clave en un proceso de venta que, en estos momentos, se encuentra latente.

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En esta ocasión, la ofrenda no ha sido escenario para que el presidente, José María del Nido Carrasco, ofreciera un canutazo como es habitual, argumentando el club que el director deportivo José Ignacio Navarro, ya había intervenido horas antes en la rueda de prensa de balance de mercado. El sevillano, uno de los ‘hombres de moda’ entre el sevillismo en estos momentos, también ha estado presente junto a los hombres de su departamento y Agustín López y Pablo Blanco, cabezas visibles de la cantera. Tras el acto, se ha desarrollado una comida de convivencia en un restaurante céntrico de la ciudad.