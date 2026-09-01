Basilio García Sevilla, 01 SEP 2026 - 13:36h.

El club ha reducido sensiblemente la masa salarial y ha firmado a diez futbolistas

En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes

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El Sevilla FC prácticamente ha dado por cerrado el mercado de fichajes en el mediodía de este martes, último día del mercado de fichajes. Como se esperaba e informó ElDesmarque, sin la salida de Rubén Vargas se acometerían dos fichajes, un extremo y un delantero, y los elegidos han sido Félix Correia y Lucas Stassin, que ya han llegado a la capital hispalense y serán confirmados oficialmente en las próximas horas.

Con estas dos incoporaciones cerradas, el Sevilla vivirá con tranquilidad las últimas horas de mercado a la espera de si encuentra un efectivo más que le cuadre en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Además, se debe dar la salida de Fabio Cardoso, probablemente mediante una rescisión, aunque en estas horas no se descarta ninguna sorpresa, todo un clásico de las últimas horas del deadline day.

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Una vez se hagan oficiales los fichajes de Stassin y Correia, José Ignacio Navarro habrá firmado un total de diez operaciones de entrada -Juan Iglesias, Guridi, Sangante, Odysseas, Julio Díaz, Fran González, Robbie Ure, Kochorashvili y los dos recién llegados- abonando unos 15 millones, por lo que descartando a Cardoso Luis García Plaza tendrá un total de 21 fichas profesionales disponibles. No es un número alto y hay posiciones más cojas que otras, pero el madrileño también cuenta con Miguel Sierra, Nico Guillén, Manu Bueno e Iker Muñoz para completar onces y convocatorias. El granadino, de hecho, está plenamente integrado ya en la dinámica del primer equipo y es de los más destacados en el inicio del ejercicio.

Además, se han producido ocho operaciones de salida -ingresando más de 40 millones de euros sin contar variables, con las que se podrían alcanzar los 50- y otros ocho futbolistas se fueron al acabar contrato. Sí es cierto que el Sevilla ha tenido que asumir porcentajes del salario de varios de los que se han marchado, aunque en ninguno de esos casos eran jugadores que contaran para el equipo. Véase Rafa Mir, Nianzou, Joan Jordán o Pedrosa.

Una plantilla sostenible en lo económico

José Ignacio Navarro ha dado el necesario lavado de cara que se demandaba a la plantilla, pero también ha reducido sensiblemente la masa salarial del club, hasta el punto de convertirla en sostenible desde el punto de vista financiero, especialmente de cara a la temporada 2027/28. Cabe recordar que LALIGA apretará aún más el corsé del límite salarial en la 2028/29 si los clubes excedidos no hacen los deberes, algo que intentan evitar desde el club.

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La escala salarial del club se ha reducido hasta el punto de que casi nadie cobra más de tres millones de euros brutos -Marcao y Rubén Vargas-, y la mayoría perciben menos de dos brutos, por lo que se ajusta a la realidad actual de un Sevilla que ha venido arrastrando durante años sueldos ‘Champions’, de los que ya apenas quedan. Ahora, se trata de que Luis García Plaza sepa encajar bien las piezas para que el engranaje sevillista funcione mejor de lo que lo ha hecho en los últimos tiempos. El balón dirá.