Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 09:41h.

El danés se marcha al RC Estrasburgo y Ratkov sigue siendo opción

Oso se adelanta a la oficialidad y se despide del Sevilla: "Mi compromiso siempre fue absoluto"

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Cerrada la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS, el Sevilla FC deja de mirar al césped durante unos días y tiene toda su atención puesta en un mercado de fichajes que termina el próximo martes, 1 de septiembre, a la medianoche. Hay mucha tela que cortar, y la prioridad sigue siendo traer un delantero, que no será Conrad Harder.

En el Sevilla habían señalado al danés como la principal opción en estos momentos para reforzar el ataque, tal y como había solicitado hace ya días Luis García Plaza. Sin embargo, pese a tener al danés señalado como primera opción después de que se escaparan hombres como George Ilenikhena o Marc Guiu, el RC Estrasburgo se ha adelantado y se hará con su cesión.

Según apuntan en Francia, el jugador -que el sábado jugó unos minutos en la Bundesliga- llegará este domingo al norte de Francia para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato con el club que está a punto de oficializar el traspaso de Oso. Con todo, Petar Ratkov vuelve a estar en la ‘pole’ para llegar al Sevilla también en calidad de cedido. El serbio había recibido el interés del Levante, pero mirando de reojo lo que sucediera en Nervión. No se puede descartar, con todo, que surjan nuevos nombres en unas frenéticas próximas horas.

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Oso, Vargas y la llave del mercado

Este domingo debe quedar zanjado oficialmente el traspaso de Oso, a pesar de que el jugador se despidiera en la noche del sábado a través de sus redes sociales. Las palabras de Luis García Plaza tras el partido ante el Atlético de Madrid han generado revuelo, tanto fuera como dentro del club, pero lo cierto es que esta operación sí que ayuda a abrir algo más el hueco del límite salarial. Al computar el 20% de una plusvalía que es total, y el 60% del sueldo liberado -uno de los más bajos de la plantilla-, como es norma para los clubes excedidos, genera alrededor de dos millones de euros.

Eso, sumado a todo lo ahorrado anteriormente, da al Sevilla margen para fichar al deseado delantero y también a un extremo que supla el rol de Oso. La idea es que sean cesiones o un traspaso a bajo coste que se pueda asumir teniendo en cuenta la amortización. Para la banda, Leon Bailey, jamaicano del Aston Villa es una opción, pero el abanico es grande.

Luego está el caso de Rubén Vargas. La salida del suizo al Olympiacos parece cercana desde hace días, pero no termina de cerrarse pese a que tanto el club como el jugador tenían confianza en que se dieran. En Grecia, mientras tanto, algunos medios ya lo dan por descartado y en el Sevilla son escépticos con que se cumpla ante los últimos acontecimientos.

Si el helvético se va, teniendo en cuenta la plusvalía que se generaría -costó poco más de dos millones- y el ahorro en su sueldo -de los mayores de la plantilla-, sí se abriría un importante hueco para tratar de fichar un extremo que le sustituyera y, probablemente, un centrocampista, pero las sensaciones a esta hora en Nervión es que Rubén Vargas está más cerca de quedarse que de marcharse.

Quedan menos de 72 horas y puede pasar de todo en un Sevilla que se ha convertido en uno de los grandes animadores del mercado de LALIGA EA SPORTS, pero al que aún le quedan muchas piezas para apuntalar una plantilla demasiado escasa para la temporada que se viene.