El Levante (y dos más) se suman al Sevilla en la puja por Petar Ratkov

Pepe Jiménez Sevilla, 28 AGO 2026 - 13:31h.

El Sevilla trabaja en la cesión del punta desde hace días

Ratkov, pretendido por el Sevilla, empujado a salir de la Lazio

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Petar Ratkov continúa sumando interesados. El atacante del Lazio, ex del Salzburgo, se ha presentado como una de las grandes opciones del Sevilla para completar su delantera, pero los del Sánchez-Pizjuán no son los únicos interesados y en las últimas horas se ha destapado el interés del Toulouse... del Levante y, teóricamente, del Valencia.

Con apenas cuatro días para cerrar el mercado, son muchos los clubes que buscan sus últimos refuerzos en estas horas y Petar Ratkov, que hace unos días era un desconocido para gran parte de los aficionados en España, apunta a cambiar de aires.

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Tras rechazar varias ofertas como las del Southampton, el Dinamo de Moscú o el Estrella Roja, tanto la Lazio -que no cuenta con él-, como sus representantes han empezado a ofrecer su nombre en Europa y son varios los clubes, además del Sevilla, los que se han interesado por él.

Fue el periodista italiano Alfredo Pedulla el que, hace días, comentaba las conversaciones con el Sevilla; posteriormente, Matteo Moretto ha añadido al Toulouse a la puja; y ahora son Di Marzio, con el Levante, y LazioChannel, con el Valencia, los que parecen completar el dibujo de interesados.

El precio de la cesión de Ratkov

Son muchas las fuentes que informan actualmente sobre Ratkov y aunque son múltiples clubes los que están preguntando por él, todos coinciden en la fórmula: cesión con opción a compra.

Según cuentan a ElDesmarque, la Lazio querría un pago asegurado por el préstamo siempre que la compra no sea obligatoria a final de temporada, información que coincide con la que ofrecía Matteo Moretto hace horas, en la que se cuenta que el Sevilla ofrece un millón de euros por esta operación.

Igualmente, en este sentido, fuentes cercanas a la operación nos desvelan que la intención de la Lazio es, al menos, recuperar la inversión realizada, por lo que, entre pago actual y futuro supuesto pago, el equipo comprador debería asegurar 13 millones, cifra que, eso sí, parece inasumible para Sevilla, Levante y Valencia.

Con todo ello, el nombre de Petar Ratkov continúa moviéndose, buscando opciones y alternativas a una Lazio en la que, ahora sí, parece haberse quedado sin hueco.