Petar Ratkov, una de las opciones del Sevilla para completar el ataque

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 17:08h.

El atacante de la Lazio ha rechazado marcharse a la Premier League

George Ilenikhena y Marc Guiu, casi imposibles: se busca 'nuevo' delantero

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Petar Ratkov sí es una opción para la delantera del Sevilla. El atacante que llegó a la Lazio el pasado mes de enero busca destino tras ser descartado por su entrenador y tras rechazar a la Premier League, se coloca como una de las posibilidades blanquirrojas para rematar el equipo de Luis García Plaza.

Internacional por Serbia, Petar Ratkov llamó poderosamente la atención en la Bundesliga austriaca, competición en la que aprovechó su 1.93 metros para convertirse, con apenas 23 años, en una de las figuras más atractivas del torneo.

Capaz de jugar en banda -aunque en un sistema muy diferente al del Sevilla- Ratkov despertó tanto interés que la Lazio pagó por él algo más de 13 millones el pasado mercado invernal, pero sus primeros meses en Italia no han sido lo esperado.

Sin goles en ocho encuentros, Ratkov evidenció cierta falta de adaptación al torneo italianoy Gattuso ahora le ha pedido a la entidad, a pesar de que Lotito -presidente de la Lazio- apuesta por él, que le busque nuevo equipo. Aquí aparece el Sevilla.

Tal y como ha adelantado Alfredo Pedulla, el Sevilla se ha interesado por su situación para conocer la posibilidad de una cesión -el Southampton quería pagar alrededor de diez millones pero el jugador lo ha rechazado- y aunque en el Sánchez-Pizjuán advierten a ElDesmarque que no es la única opción, sí reconocen que es una de las que José Ignacio Navarro tiene entre manos.

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Como contábamos esta mañana, alternativas como Marc Guiu no entraban en los parámetros del Sevilla, mientras que George Ilenikhena, como bien ha evidenciado José Ignacio Navarro, sigue siendo una de las prioridades, aunque su llegada está realmente complicada, por lo que la dirección deportiva ya trabaja en otras alternativas como Ratkov.

No es el único, insistimos, pero sí es una de las alternativas reales que, en estos momentos, se trabajan en Nervión.