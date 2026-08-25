Gabri Martínez, una de las opciones para sustituir a Rubén Vargas

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 12:50h.

No sería una de las opciones prioritarias en Nervión

El Deportivo se acerca al fichaje de Adama Traoré y mueve la opción de Gabri Martínez

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Se acerca el cierre del mercado de fichajes y, como advertíamos este martes, los ofrecimientos y llamadas crecen en el Sánchez-Pizjuán. Con Rubén Vargas ultimando su adiós, todo el mundo sabe que el Sevilla necesita un nuevo extremo y uno de los últimos nombres que han aparecido por Nervión es el de Gabri Martínez.

Como bien ha informado Ismael Medina en Informe Morrocotudo, el nombre de Gabri Martínez es uno de los que el Sevilla tiene en su lista para sustituir a Rubén Vargas si el suizo acaba marchándose al Olympiakos.

Su posición en la lista, eso sí, no es puntera y es que el atacante del Braga exigiría un esfuerzo económico, en primer lugar, y, además, aunque sí puede -y lo hace- ocupar la banda derecha, suele sentirse mucho más cómodo en la izquierda, posición en la que García Plaza cuenta con Oso y Alfon.

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Formado en el Girona, y con pasado en el San Fernando, Gabri Martínez ha sido ofrecido en las últimas horas a diferentes equipos y su nombre también ha sido relacionado recientemente con el Dépor, club qu no consigue cerrar la llegada de Adama.

A sus 23 años, y con contrato aún pendiente en el Braga, Gabri Martínez no vería con malos ojos volver a España tras dejar buenas sensaciones en Portugal -seguiría el camino de Abel Ruiz, que también fue ofrecido hace año al Sevilla- e intentará aprovechar alguno de los huecos existentes en la competición para cerrar su movimiento.

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De momento en Nervión solo es una opción más, una opción, insisten, "no prioritaria" y es que José Ignacio Navarro tiene algunos otros nombres que encajarían mejor no solo en la estrechez económica existente en el Sevilla, sino también en el perfil solicitado por García Plaza.