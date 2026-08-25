Semana de ofrecimientos en el Sánchez-Pizjuán

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 08:32h.

El Sevilla confía en cerrar aún tres fichajes más

Oportunidades de mercado

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Semana intensa en el Sánchez-Pizjuán. José Ignacio Navarro arranca la penúltima de mercado de fichajes con muchos deberes aún pendientes, con confianza en su trabajo, con Luis García Plaza apretando cada vez que aparece ante los micrófonos... y un buen número de ofrecimientos diarios en su teléfono.

Porque como bien sabe el lector, se avecinan días de tormenta de nombres, de llamadas, de ofrecimientos y de, como advertíamos hace semanas, oportunidades de mercado. Son muchos equipos los que llegan por deberes por hacer y, como sucede con el Sevilla, no todo son fichajes, sino también muchas salidas. Y ahí quiere estar el Sevilla.

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Hasta ahora han sido muchos nombres los que han sido ofrecidos al Sevilla y, como bien reconocía Luis García Plaza, tenían que rechazarlos "porque no llegamos económicamente", situación que se sigue repitiendo... a menos que Vargas (y aumentaría con Agoumé) salga pronto.

Si el suizo acaba marchándose, el Sevilla contará con una pequeña pero importante bolsa para acometer, como llevamos repitiendo semanas, al menos tres fichajes más. Y, evidente, aunque en la dirección deportiva tienen marcados los nombres deseados, no cierran la puerta a algún jugador que hace semanas valía X y ahora vale X-2.

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Luis García Plaza 'también juega' en el mercado

Como detalle, y aunque no es el primero ni será el último, Luis García Plaza también es parte importante del Sevilla en el mercado de fichajes y es que el técnico no solo habla con los jugadores que desea la dirección deportiva (como ha reconocido él y jugadores como Kochorashvili o Ure), sino que el entrenador también recibe llamadas de agentes y jugadores para conocer la posibilidad de llegar al club.

Aún restan algunos días para el cierre del mercado y este curso, a diferencia de otros tantos, se espera movimiento en el Sánchez-Pizjuán hasta última, última, última hora.