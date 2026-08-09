Pepe Jiménez Sevilla, 09 AGO 2026 - 10:08h.

El Sevilla 'guardará' espacio para una oportunidad en los últimos días de mercado

Lo de Sow, para centrocampista y delantero

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Despacito y con buena letra. El Sevilla cerró este pasado sábado su pretemporada con una derrota por la mínima ante el Leverkusen que volvió a evidenciar los déficits existentes en el corto plantel de Luis García Plaza. José Ignacio Navarro lo sabe, se ha creado un (mínimo) colchón económico para acudir al mercado, traer a varios jugadores antes del inicio de la competición... y esperar una gran oportunidad de mercado.

Porque como hemos ido contando en los últimos días, la intención del Sevilla es la de contratar al menos a un par de futbolistas antes del inicio de la competición, intentando además que todo quede encarrilado en las próximas horas y puedan estar con el equipo algunas sesiones previas a la cita ante el Rayo Vallecano.

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Sin embargo, el mercado del Sevilla no acaba ahí. Una vez que Luis García Plaza tenga bases numéricas para competir, la dirección deportiva seguirá buscando nuevos nombres y llegará hasta el final de mercado con espacio suficiente para intentar cazar alguna oportunidad de mercado en forma de préstamo o traspaso a bajo coste.

Oportunidades de mercado... no a cualquier precio

Y cuando hablamos de oportunidades de mercado, no vale cualquier nombre. Son muchos los jóvenes que aparecen en los perfiles de insiders buscando cesiones o marchas con recompra y la realidad es que algunos de ellos han sido ofrecidos al Sevilla en varias ocasiones, pero una oportunidad de mercado como tal, tiene un precio.

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En el Sevilla, como contábamos hace semanas, están dispuestos a criar pollitos, a recibir cedidos que después se marchen sin demasiado rédito económico, pero no van a asumir cantidades inaceptables ni pujas que engorden las condiciones.

Saben que los últimos días aparecen las prisas y necesidades -como sucederá en el propio Sevilla si jugadores como Gattoni o Cardoso siguen sin avanzar su adiós-, y ahí es donde José Ignacio Navarro intentará encontrar un acuerdo beneficioso.

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Eso sí, puede que no sea ningún joven, puede que sea un veterano, pero con un rendimiento prometido y un precio acorde a este Sevilla. No descarten ninguna carta.