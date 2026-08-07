Pepe Jiménez Sevilla, 07 AGO 2026 - 09:13h.

El Sevilla confía en contar con ambos antes del inicio de la competición

El primer mercado de José Ignacio Navarro, en números 'históricos'

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Sin prisa, pero sin pausa. El Sevilla continúa avanzando en sus planes del mercado veraniego y, tras la marcha de Djibril Sow, la entidad blanquirroja se prepara para acometer dos de las operaciones más importantes del mercado: con lo del suizo, a por mediocampista y delantero.

Porque la entidad hispalense, con la marcha de Djbril Sow, ha liberado seis millones de euros (entre salario y amortización) de los pagos previstos y ahora se prepara para acometer dos de las operaciones más notables (y caras) del verano.

Con lo liberado por Djibril Sow, el Sevilla cuenta con el espacio salarial suficiente para inscribir tanto al centrocampista como al delantero y es que en este fútbol de ingeniería económica, no importa tanto -que también- el traspaso como el salario, la amortización y demás.

Se espera que, entre delantero y mediocampista, el Sevilla invierta alrededor de 12-15 millones de euros, pero el salario que deberá pagarle a ambos será inferior al que hacía con hombres como el mismísimo Djibril Sow o Rafa Mir, otro que ha liberado una pequeña pieza.

En este sentido, desde el club insisten en que antes de la cita ante el Rayo Vallecano estarán todos sus fichajes inscritos -incluidos los dos citados si llegan- y Luis García Plaza, a diferencia de lo que ocurrió con Almeyda el pasado año, tendrá a todas sus piezas disponibles (a menos que se lesionen) par comenzar el curso.

La satisfacción es grande en Nervión. Son realistas, saben, como dice su propio entrenador, que el objetivo sigue sin ser lo ambicioso que gustaría, pero creen que los pasos que se están dando en este mercado veraniego son los necesarios para, no dentro de mucho, levantar un poco la mirada e intentar mirar un poco más arriba de lo que hoy día se puede.