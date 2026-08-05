Djibril Sow no entrena y su salida es cuestión de horas

Pepe Jiménez Sevilla, 05 AGO 2026 - 10:49h.

El suizo pasará reconocimiento médico en Italia en las próximas horas

Las claves económicas de la probable venta de Djibril Sow al Genoa

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El adiós oficial de Djibril Sow, cuestión de horas. El mediocampista suizo no se ha ejercitado este miércoles con sus compañeros y en Italia ya tienen programado el reconocimiento médico en las próximas horas.

Con el acuerdo alcanzado con el futbolista, este pasado martes su agente ya adelantaba que, entre clubes, estaba todo listo y este miércoles el centrocampista ex de la Bundesliga no se ha ejercitado con sus compañeros a la espera de pasar reconocimiento médico con el Genoa.

Tal y como ha podido saber ElDesmarque, el futbolista se encuentra viajando en estos momentos y, si todo va según lo esperado, el jugador firmará su contrato hasta 2030 y el Genoa pagará su cláusula de rescisión de cuatro millones de euros, dándole al Sevilla mayor respiro en lo salarial para acabar de inscribir a todos los fichajes que se esperan de aquí a principios de septiembre.

El Sevilla se mueve ahora en busca de nuevos fichajes

Con esta salida, y con otras varias aún pendientes como la de Fede Gattoni, Cardoso, Pedrosa o Joan Jordán -además de Chidera Ejuke-, José Ignacio Navarro trabaja ahora en varias contrataciones para el plantel.

La idea de la dirección deportiva es contratar, si no hubiese más salidas inesperadas, al menos a cinco jugadores más. Giorgio Kochorashvili sería uno de ellos y vendría acompañado, teóricamente, de un nuevo pivote, un extremo y dos delanteros.

El segundo delantero, posiblemente, sería el hombre que tardaría más en llegar, ya que el Sevilla comprende que con un punta e Isaac Romero puede empezar el curso, a la espera de una oportunidad de última hora en el tramo final del mercado.

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Llega la recta final del mercado y, con ella, el movimiento esperado en Nervión. La agenda aprieta, el calendario aún más y aún queda mucho trabajo por hacer.