Las claves económicas de la probable venta de Djibril Sow al Genoa

Basilio García Sevilla, 04 AGO 2026 - 21:39h.

La cláusula de rescisión del jugador es de cuatro millones de euros desde el pasado verano

Llamadas por Djibril Sow

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El Sevilla FC trabaja a marchas forzadas en los primeros días de agosto en la confección de la plantilla y José Ignacio Navarro ha metido la directa especialmente en la operación salida. Rafa Mir, Juanlu y, ahora, Djibril Sow.

Este martes, la prensa suiza ha desvelado que el centrocampista zuriqués está muy cerca de marcharse al Genoa italiano, donde será entrenado por Danielle de Rossi. ElDesmarque ha podido conocer los detalles de una operación que está encarrilada pero que, eso sí, no se puede dar aún por cerrada.

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Cabe remontarse al verano de 2025, cuando Sow accedió a la petición de Antonio Cordón para ampliar un año más su contrato, de 2028 y 2029, y prorratearse el salario que debía percibir en una temporada más. El suizo ayudaba así a la inscripción de varios de sus compañeros, y en contraprestación el club le rebajaba su cláusula de rescisión a cuatro millones de euros, para facilitarle una salida en caso de que quisiera marcharse. Ese será el dinero que pagará el Genoa de concretarse el fichaje, que, insistimos, aún no está cerrado.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el jugador costó 10 millones de euros cuando fue fichado procedente del Eintracht de Frankfurt, y que tras su buena actuación con Suiza en el Mundial su valoración en Transfermarkt ascendía a 7,5 ‘kilos’.

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Más espacio salarial

Con todo, el Sevilla liberaría un espacio en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Ingresaría esos cuatro millones y, además, se ahorraría otros cuatro millones de euros a efectos de límite salarial, tanto este año como el siguiente, ya que Sow seguía teniendo una de las fichas más altas de la plantilla pese a su reducción.

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La operación es satisfactoria para el club de cara al mercado. Unida a la de Rafa Mir, José Ignacio Navarro liberaría en pocos días más de seis millones de euros de límite. El Sevilla en estos momentos puede inscribir a todos sus fichajes, aunque de momento sólo esté relacionado Odysseas Vlachodimos, pero con estas salidas podrá acudir con más fuerza al mercado en el tiempo que queda, donde debe buscar un buen número de futbolistas para completar una plantilla competitiva.