Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 19:07h.

El club podría recaudar más de 50 millones de euros nuevamente por ventas

La actitud de José Ignacio Navarro respecto a Antonio Cordón con Juanlu Sánchez

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José Ignacio Navarro, parece, ha empezado con buen pie. El que fuese segundo de Antonio Cordón, ahora máximo responsable en la complicada tarea de fichajes en el Sevilla, ha arrancado su periplo con incorporaciones a coste cero como Guridi y encarrilando salidas como las de Akor Adams, dejando casi 20 millones asegurados, o la de Tanguy Nianzou, que liberará gran parte de su fichaje, abriendo así un pequeño espacio para la ilusión... a pesar de tener peor plantilla que el exdirector deportivo.

Porque Antonio Cordón llegó a Sevilla con una economía realmente débil y un equipo lejos de lo esperado, pero con hombres como Loic Badé o Dodi Lukebakio, que contaban con múltiples interesados. El ex del Villarreal recaudó por ellos 45 millones y cerró la inesperada venta de Stanis Idumbo por otros diez, recaudando, tras rechazar ofertas por Juanlu Sánchez y Rubén Vargas, alrededor de 55 kilos.

Esta cifra apunta a ser igualada, o incluso superada, por José Ignacio Navarro. Si nada raro ocurre, el nuevo encargado en materia de fichajes cerrará la marcha de Akor Adams por algo más de 16 millones de euros (sin contar variables) y parece que accederá a negociar la salida de Oso por otros 15 kilos.

A estos dos habría que sumarle a Rubén Vargas, al que se le espera sacar alrededor de 20 millones tras su notable Mundial, e incluso Juanlu Sánchez, que sigue interesando en Italia, donde parecen dispuestos a ofrecer otros 15. En total, si todos saliesen en esas cifras, hablaríamos de 66 millones de euros recaudados.

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Todas estas cifras, de momento, son supuestos y en este mundo de supuestos hay jugadores como Djibril Sow, Chidera Ejuke o incluso Carmona junto a Alfon, que aún guardan cierto mercado y que, a estas alturas, nadie puede descartar que puedan salir por más o menos millones.

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Ventas... y ahorro en el Sevilla

Estos movimientos, además, vendrían acompañados del ahorro de más del 50% de la ficha de Tanguy Nianzou en su último año de contrato, la salida de Nemanja Gudelj -que aún tenía un salario considerable- o la marcha de Adnan Januzaj, que redujo su sueldo pero seguía teniendo una ficha alta.

Igualmente, se espera que se liberen las fichas de Rafa Mir o Joan Jordán, otros dos grandes pesos en el límite blanquirrojo, además de borrar de la nómina a hombres como Gattoni o Cardoso.

Si José Ignacio Navarro consigue todo ello, se ganará el aplauso de un público cansado de ciertos nombres... y la oportunidad de acudir al mercado en la recta final con algo de cash que aporte energía y calidad al plantel.