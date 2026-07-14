Akor Adams, ante su posible última sesión con el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 10:06h.

En Italia esperan que el punta llegue entre el miércoles y el jueves

Lo que falta por resolver para el traspaso de Akor Adams al Venezia

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La plantilla del Sevilla, con Luis García Plaza al mando, ha vuelto al trabajo este martes tras la doble sesión de este pasado lunes. Con Arouna Sangante de vuelta -ya se ejercitó en la segunda del primer día-, sin los conocidos Alfon, Castrín, Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni ni Fabio Cardoso, el gran nombre fue el de Akor Adams, que podría estar viviendo su última sesión como blanquirrojo.

Porque mientras las sesiones se acumulan, los esfuerzos se miden y el equipo se prepara con los amistosos, cada sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva es una oportunidad para conocer los avances, de una manera u otra, del equipo en el mercado.

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Este martes, como sucedió el lunes, Akor Adams se ha ejercitado con sus compañeros con normalidad, aunque bien podría haber sido la última sesión del atacante nigeriano como sevillista.

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Como contábamos hace horas, son pequeños flecos los que separan al Sevilla y al Venezia e incluso en Italia esperan que el ex de la Ligue 1 llegue entre el miércoles y el jueves para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Evidente, tampoco estuvieron con el grupo los conocidos Alfon y Castrín, ambos lesionados, ni los ya repetidos Joan Jordán, Fede Gattoni, Fabio Cardoso, Rafa Mir ni, lógico, Tanguy Nianzou. El zaguero francés ultima su nuevo contrato con el Lille y este mismo martes podría ser oficial la salida del hombre que llegó prometiendo sustituir a Jules Koundé.

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El plan del Sevilla en lo que resta de semana

El Sevilla volverá al trabajo esta tarde (18.30 horas) a puerta cerrada y volverá a ofrecer imágenes a los medios el miércoles por la mañana, jornada en la que solo se vivirá una sesión y en la que el club presentará a sus últimos fichajes. El jueves, vuelta a la rutina doble y el viernes, tras entrenar de manera matinal, viaje de pretemporada.