Lo que falta por resolver para el traspaso de Akor Adams al Venezia

Álvaro Borrego 13 JUL 2026 - 11:55h.

El Sevilla mantiene su preacuerdo con el Venezia y una vez terminen de perfilarse los últimos flecos el jugador podrá viajar a Italia

La intrahistoria de la venta de Akor Adams, la presión del Sevilla y la oferta del viernes

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La imagen de Akor Adams entrenando este lunes con aparente normalidad ha generado cierta incertidumbre en el seviliismo, ante las dudas de si habría algún receso en la salida del nigeriano. Según ha podido saber ElDesmarque, su presencia obedece a que todavía faltan algunos detalles por concretar y hasta que no esté todo resuelto el jugador no podrá viajar a su nuevo destino. Sin embargo, desde el club transmiten absoluta tranquilidad en este sentido. El preacuerdo con el Venezia se mantiene y únicamente quedan por resolver unos pequeños flecos, dado que es una operación compleja, con muchas variables y la famosa letra pequeña que hace que se enrevesen los términos del contrato. Por lo tanto, no hay visos de ruptura ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Las partes están terminando de limar las últimas aristas y se espera que en las próximas horas pueda terminar de formalizarse.

Las negociaciones quedaron perfiladas durante la jornada del pasado viernes, donde fue clave la firmeza de José Ignacio Navarro (que se sentó junto a Del Nido Carrasco y Filippo Antonelli) para tensar la cuerda hasta que el Venezia terminó aceptando los términos de una operación a todas luces beneficiosa para la entidad. Una venta por la cual el club tiene casi la certeza absoluta de ingresar cuatro veces más de lo invertido hace algo más de un año.

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La operación se cerrará en 16.8 millones fijos e incluirá ciertas variables que podrían engordar la venta hasta los 23.5 millones. Si bien los últimos tres son de un cumplimiento más complejo, el Sevilla FC da por casi seguro que el traspaso superará como mínimo los veinte millones, dado que para alcanzar esa cantidad se incluyen una serie de objetivos relativamente asequibles y que pueden cumplirse durante todos los años que el jugador tenga contrato allí.

En resumidas cuentas, que haya entrenado este lunes no debe invitar a pensar nada extraño. Las negociaciones siguen en curso y dada la multitud de aristas que se incluyen en la misma aún no ha podido viajar el futbolista. El preacuerdo sigue vigente entre Sevilla FC y Venezia, que perfilan los últimos flecos para poder formalizar la operación.