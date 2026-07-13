El Sevilla FC mantiene su decisión con los descartes

Álvaro Borrego 13 JUL 2026 - 11:03h.

Cardoso, Gattoni, Rafa Mir y Jordán entrenan al margen mientras encuentran una salida, aunque desde el club señalan que no están apartados

El fichaje que sorprende a Luis García Plaza: "Me está gustando mucho"

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Rafa Mir, Gattoni, Fabio Cardoso y Joan Jordán siguen entrenando al margen del resto de sus compañeros. El Sevilla FC les ha dado permiso para negociar una salida este verano, dado que no cuentan para Luis García Plaza, y por el momento siguen realizando trabajo específico en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios. El club considera que no se infringe ninguna norma y hay tranquilidad absoluta respecto a la AFE, dado que ni están apartados ni se les está limitando cualquier servicio, solo que el entrenador decide con quién contar para la próxima campaña y en este caso entrenan por separado mientras encuentran el mejor destino posible para sus respectivas trayectorias. Sin ir más lejos, los cuatro futbolistas citados tienen todas las instalaciones y profesionales del club a su disposición.

Quizás el caso más complejo es el del centrocampista. Con un año más de contrato, Jordán ya se resistió a salir en 2024 -acabó marchándose al Alavés en unas condiciones muy ventajosas para el equipo entrenado por entonces por García Plaza-, se resistió a salir en 2025 -se operó a principios de verano y quedó bloqueada su marcha- y parece que tampoco lo pondrá fácil en 2026.

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Su salario continúa siendo uno de los más altos de la plantilla y el pasado año ya rechazó renegociar sus condiciones para ayudar con las inscripciones, por lo que es evidente que su relación con la entidad está prácticamente rota. Solo un contrato (un gran contrato) unen al Sevilla y a Joan Jordán.

Akor Adams, a expensas de su salida

El Sevilla FC retomó el trabajo después del triunfo del sábado por la mínima sobre el Juventud de Torremolinos. De momento sigue con el grupo el delantero Akor Adams, quien aguarda los últimos flecos para resolver su traspaso al Venezia. Los términos de la operación están definidos, con 16.8 millones fijos más una serie de variables que podrían engordar la operación hasta los 23.5, aunque los tres últimos son de difícil cumplimiento. El nigeriano espera que haya luz verde pronto para poder desplazarse hasta Italia.

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Quien no lo hizo es Tanguy Nianzou, con permiso del club para resolver su llegada al Lille, con quien pasó reconocimiento médico este fin de semana. El entrenamiento ha comenzado con una extensa charla de Luis García Plaza y una vez concluido su diálogo con la plantilla los lesionados Alfon y Castrín se retiraron al gimnasio para realizar trabajo específico. A la lista de lesionados se han sumado en los últimos días Marcao, con un edema muscular en su cuádriceps derecho y Oso, con un esguince leve en el tobillo derecho. Sangante se quedó en el gimnasio por dosificación de cargas.