El buen Mundial de Nyland despierta el interés del Everton

Álvaro Borrego 12 JUL 2026 - 13:46h.

El conjunto británico se ha interesado por el guardameta, que levanta interés en varias ligas de Europa, aunque en principio tendría un rol más secundario

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Orjan Nyland ha sido uno de los grandes beneficiados del Mundial. El guardameta estaba siendo uno de los pilares fundamentales de Noruega y fue uno de los principales artífices -junto a Haaland- del histórico triunfo sobre Brasil, aunque esta madrugada Inglaterra puso fin a su sueño. Una situación que le ha hecho saltar al escaparate, por su rendimiento pero sobre todo por su condición de agente libre. El futbolista está sin contrato después de expirar su vinculación con el Sevilla FC y desde su entorno reconocen que estos días ha crecido la entidad de los clubes interesados. Sin ir más lejos, y según ha podido saber ElDesmarque, el último en sondear su situación ha sido el Everton inglés.

El conjunto que dirige David Moyes ha trasladado su deseo de firmar a Orjan Nyland, signo inequívoco de la cotización al alza que ha ganado el futbolista en mitad del Mundial. Durante las últimas horas se ha producido un primer acercamiento, aunque en principio el Everton lo pretende como segundo portero detrás de Pickford. La apuesta es interesante en el plano económico pero no tanto en lo deportivo, pues a pesar de competir en la Premier League el noruego partiría con un rol más secundario.

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Sea como fuere, lo cierto es que a Orjan Nyland no le están faltando propuestas. Hace unos días se habló del interés del Feyenoord y tanto equipos de Alemania como de Italia también están valorando la posibilidad de incorporarlo. Un escenario que deberá valorar el noruego después de la cita mundialista, teniendo este sábado otro partido clave (contra Noruega) para seguir aumentando su cotización.

Orjan Nyland se marchó del Sevilla FC con sabor agridulce. El guardameta se despidió jugando contra el Celta de Vigo, pero su actuación dejó mucho que desear. Fue ese el punto final a una etapa con luces y sombras, con 85 goles encajados en 66 partidos oficiales. Ya la última temporada tuvo un rol residual, opacado por la brillante figura de Odysseas Vlachodimos, aunque su buen Mundial podría permitirle relanzar su carrera y encontrar un buen contrato a sus 35 años.