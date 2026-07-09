Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 16:57h.

El director general deportivo pone en valor su trayectoria y modelo de éxito: "Vamos a seguir esa línea"

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Monchi ha comparecido en sala de prensa, en la presentación de Gabriel Moscardo como nuevo jugador perico. El director general deportivo del RCD Espanyol ha hecho repaso a los fichajes que ya ha realizado como espanyolista, y también a los que aún le quedan por hacer. En este sentido, el directivo ha descartado hacer un fichaje de relumbrón, muy mediático, que le prive de otras operaciones también necesarias por su elevado coste y el escaso límite salarial. En este sentido, tiene claro que su camino pasa por repetir el modelo que llevó al Sevilla FC al éxito.

Así lo explica el propio Monchi: "Yo, en mi trayectoria, fundamentalmente aquí en España y en el Sevilla, he hecho pocos fichajes mediáticos. Se han convertido en mediáticos a partir de estar en el Sevilla. Esperemos que sigamos en esa línea, ¿no?", vaticina. En este sentido, el director general deportivo confía mucho en las tres operaciones que ya ha acometido: "Yo tengo mucha esperanza en los tres fichajes que hemos hecho. Son tres jugadores jóvenes, tanto Álex Calatrava, como Hartman, como Gabi Moscardo. Y lo que viene por delante, vamos a seguir en esa línea", asegura.

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Monchi, sobre un fichaje estrella: "Si entra dentro de los números... bienvenido sea"

Pese a todo, no se cierra puertas, ya que entiende que pueden salir oportunidades de mercado que se pongan a tiro: "El mercado te puede dar una posibilidad de un nombre más rimbombante. Si creemos que cumple el perfil deportivo que más nos lo quiere y, además, entra dentro de los números que tenemos que respetar, pues, bienvenido sea", explica.

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Pese a todo, prefiere apostar por jugadores que puedan rendir sin importar lo mediáticos que sean: "Yo me quedo más con rendimiento que con... Porque al final, el fichaje de ese tipo tiene un efecto cortoplacista de ilusión en la afición por el nombre. Pero, si no tiene una continuidad en el rendimiento, al final se queda en agua de borrajas. Con lo cual, prefiero firmar jugadores que a lo mejor no son muy conocidos para el espectador o para el perico, pero que luego, con su rendimiento, se hagan jugadores queridos", sentencia.