Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 16:41h.

El director general deportivo detalla los próximos pasos de la planificación de plantilla

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Monchi, director general deportivo del RCD Espanyol, ha comparecido en sala de prensa tras la presentación de Gabriel Moscardo. El mediocentro del PSG llega para dotar de estabilidad y contención la zona ancha del terreno de juego. Asimismo, el gaditano afirma en qué posición será el próximo fichaje y, aunque no se marca plazos, avisa. Por último, ha desvelado que Quilindschy Hartman, cedido por el Burnley, llega con opción de compra al RCDE Stadium.

Salidas para hacer fichajes: "Si hay una venta importante, se van a generar una serie de ingresos, se va a generar una plusvalía posiblemente. Y eso, como bien sabéis, puede afectar al límite salarial. También es verdad que, sin intentar dar ninguna clase de límite salarial, las ventas antes del 30 de junio afectan más que las ventas posteriores al 30 de junio, porque ya hay un histórico valorado dentro de ese límite salarial. Con lo cual tenía que ser una venta muy importante para que no supiera un cambio grande. Las cartas las conozco desde el primer día, se me ha hablado muy claro por parte de Alan, por parte del club. Estamos intentando hacer la planificación lo mejor posible con las herramientas que tenemos, de las cuales no me quejo en absoluto, porque sabía desde el primer momento lo que me iba a encontrar y yo creo que hemos hecho tres incorporaciones que eran primeras opciones las tres, tanto Quilindschy, como Alex, como Gabi Moscardo, y seguimos trabajando. Si hay salidas, evidentemente, por ahorro que pueda suponer esa salida y por la venta, ayudarán, pero no me provoca ninguna ansiedad ni ninguna urgencia".

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El próximo movimiento del Espanyol: "Comenté que intentaríamos darle un cambio a la plantilla. Había una serie de prioridades porque han salido jugadores, ha salido Carlos como lateral izquierdo, ha salido Calero como central, ha salido Ramón como medio ofensivo y ha salido Pickel como mediocentro. A día de hoy hemos sustituido a Carlos, a Pickel y a Ramón. Sin darte muchas pistas, nos falta todavía sustituir a Calero. Por ahora".

Cuándo se esperan más movimientos: "No hay un plazo urgente, porque estamos empezando y creo que vamos a buen ritmo. También es verdad que se han producido las salidas de Justin, de Omar Sadik y de Hugo. También tienen que haber salidas porque no podemos poblar demasiado el grupo. A mí me gustaría intentar hacer algunas cosas más antes de que terminara el estado de Tarrimirona, pero también os lo he dicho varias veces, no es mi forma de actuar el ponerme una fecha y que esa fecha me autoexija tener que cerrar cualquier cosa".

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Por dónde pasan los próximos fichajes: "Los nombres más o menos los tenemos claros. Están hablados con el míster, el míster está de acuerdo. Ahora hay que gestionar los tiempos porque sabéis que el mercado tampoco es que vaya muy rápido. El mundial está parando un poco todo, pero lo importante es tener las ideas más o menos claras en cuanto a lo que queremos hacer, los perfiles, y si tenemos los nombres, pues mucho mejor. En eso vamos bien".

La posibilidad de fichar a un jugador estrella: "El Espanyol tiene que regirse por una serie de normas que afectan a todos los equipos en España que se llama el límite salarial. A ver, ¿podríamos hacer un fichaje mediático? Un fichaje, sí. El fichaje, ese. Porque si nos cagamos con un jugador todo el límite salarial, pues, entonces tenemos que distribuir nuestro límite salarial en las distintas adquisiciones que creamos que son oportunas".

La opción de Hartman: "Sí, sí. Tiene una opción de compra, tiene una opción de compra. Es confidencial, pero sí tiene una opción de compra".