Pablo Sánchez 02 JUL 2026 - 18:02h.

El dineral que va a pagar el Bournemouth para fichar a Álvaro Rodríguez del Elche y cuánto ingresa el Real Madrid

El delantero tiene contrato en vigor en Alemania hasta 2030

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Casi sin querer, Fabio Silva se ha convertido en uno de los grandes reclamos del mercado estival. Y, concretamente, la mayor parte de ese interés proviene de LALIGA EA SPORTS. El delantero del Borussia Dortmund vive con cierta incertidumbre su futuro después de una temporada en la que no ha logrado los números deseados pese a contar con protagonismo tanto en la Bundesliga como en la Champions. En medio de todo el ruído que genera esta época del año, su nombre también está sobre la mesa.

Según informa el periodista Luis Quintana ante una información adelantada por Rudy Galetti, hasta cinco equipos de LALIGA EA SPORTS tantean la posibilidad de fichar a Fabio Silva pese tener contrato en vigor hasta 2030. Se trata de la Real Sociedad, el Villarreal, el Celta y el Espanyol. A todos ellos hay que sumar el Deportivo de La Coruña, quien lo incluye en una lista de posibles delanteros junto a Álvaro Morata y Fede Viñas. Incluso el Atlético de Madrid se interesó por él el pasado invierno de cara al futuro.

Todos ellos son, sin duda, destinos atractivos para el delantero de 24 años, quien conoce a la perfección la liga española tras su paso por la UD Las Palmas. Entre los candidatos se presentan proyectos europeos de mayor y menor calibre y otros de diferente índole como el del recién ascendido Dépor. De momento se desconocen avances al respecto con ninguno de los candidatos a la espera de que Fabio Silva tome una decisión.

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Su continuidad en el Borussia Dortmund

Fabio Silva llegó al Borussia previo pago de 22 millones de euros al Wolverhampton y amparado por la gran temporada que protagonizó con la UD Las Palmas con 10 dianas. Sin embargo, su desembarco en Alemania no surtió el efecto esperado y ahora está por ver si club y jugador toman otra determinación de cara a la temporada venidera para elevar su valor.