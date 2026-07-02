Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 12:41h.

El asturiano, de cuya decisión estaba pendiente el Real Oviedo, pone fin a su carrera a los 41 años

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La decisión de Santi Cazorla de continuar (o no) en el Real Oviedo una temporada más estaba pendiente de conocerse. Pues bien, este jueves, el jugador asturiano ha colgado un vídeo en sus redes sociales anunciando que no solo no seguirá siendo jugador carbayón, sino que deja el fútbol profesional. Con un emotivo mensaje, y haciendo repaso a toda su trayectoria, a cual le ha llevado a cosechar éxitos en Villarreal CF, Recreativo de Huelva, de nuevo Villarreal CF, Selección Española, Málaga CF, Arsenal, una tercera etapa como groguet, Al-Sadd y Real Oviedo, ha comunicado su retirada. De este modo, a sus 41 años, el de Lugo de Llanera pone fin a una carrera llena de títulos y, sobre todo, en el que, pese a que sufrió numerosas lesiones muy graves, nunca perdió la sonrisa.

Las palabras de Santi Cazorla con las que anuncia su retirada del fútbol profesional:

En el vídeo que anuncia su despedida, Santi Cazorla deja una reflexión de lo que ha sido su carrera y lo que ha significado para él poder retirarse en el Real Oviedo:

"Pensamos que la vida da vueltas, hasta que entendemos que algunas historias no terminan. Solo te devuelven al principio, como un ocho. Mi historia no empezó en un gran estadio, ni bajo los focos. Empezó en Fonzielli, en un campo cualquiera, con un balón y un niño que solo quería jugar al fútbol. De allí salí. Poco a poco fui haciendo mi camino. Viví cosas muy bonitas. También viví momentos difíciles que no esperaba. Pero nunca dejé de intentarlo. Y al final volví. No para cerrar nada, sino para volver a sentirlo. Para recordar por qué empecé", explica.

En este sentido, ahora le da especial valor a haber podido disfrutar los últimos coletazos de su carrera en el club de su vida: "Y ahora, cuando todo se apaga, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja. Porque el final no estaba en cualquier sitio. Estaba en mi casa. En el mismo lugar donde empezó la magia. Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un ocho. Como el infinito", sentencia.