Cesc Fábregas ficha en el Getafe a un deseo del Atlético y Villarreal

Juan Pérez 02 JUL 2026 - 12:15h.

Luis Milla pone rumbo a Lombardía por seis millones de euros

Las 'novias' de Luis Milla: dos equipos de LALIGA, el Como de Cesc Fábregas o jugar con Cristiano Ronaldo

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El perfil español se acentúa en el Como 1907 de Cesc Fábregas con la incorporación de Luis Milla, el deseado centrocampista del Getafe que deja el conjunto azulón tras cuatro temporadas para jugar la Champions League desde Italia. El segundo máximo asistente de LaLiga en la temporada 25/26 cambia de rumbo a sus 31 años después de sonar para proyectos ambiciosos como el del Atlético de Madrid o el del Villarreal.

La estrategia de Cesc para ampliar las miras en el fútbol español después de una temporada majestuosa en la Serie A definen el proyecto con el fichaje de Luis Milla. El centrocampista llega por unos seis millones de euros, necesarios para las arcas del Getafe, pero una cantidad ínfima para las capacidades de un jugador que puede cambiar un equipo con su presencia desde la medular.

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Los caminos de Luis Milla y el Atlético Madrid nacen de la conexión de la cantera rojiblanca, pero esa sociedad nunca llegó a una oportunidad en el primer equipo. El buen hacer del mediocentro en su etapa azulona despertó el interés de los colchoneros como su padre ha comentado en más de una ocasión, pero finalmente la puerta de salida deja un rumbo a Italia mientras el Atlético ha renovado a Koke una temporada más.

En el Villarreal también apostaron por él para ser el sustituto de Dani Parejo, pero la decisión del jugador y la conexión con Cesc cambiaron el rumbo para dejarle una nueva vía en la región de Lombardia. El español también estuvo tentado por los árabes para acompañar a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, pero su proyección competitiva junto a la posibilidad de jugar la Champions League pesaron en su decisión final.

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Ahora la reestructuración del Getafe es fundamental para reconstruir un proyecto para Europa después de perder dos pilares como Arambarri y Luis Milla en el mismo mercado de traspasos.