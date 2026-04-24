Fran Fuentes 24 ABR 2026 - 14:49h.

Ambos futbolistas se abrazaron y compartieron confidencias durante breves instantes

Por qué la jornada 33 de LALIGA se juega antes que la jornada 32

Compartir







Santi Cazorla apura los que parece que serán sus últimos coletazos en el fútbol profesional, tratando de salvar a su Real Oviedo del descenso a LALIGA HYPERMOTION. El de Llanera, leyenda viva del fútbol español, recibe aplausos en prácticamente todos los campos que pisa, y cariño de casi todos los equipos a los que se enfrenta. Uno de ellos es el Villarreal CF, donde, además, gozó de algunos de sus mejores momentos sobre un terreno de juego. Siendo jugador groguet, mismamente, logró conquistar con la Selección Española de Fútbol la Eurocopa del 2008 en Austria y Suiza. Como el jugador número 12 de Luis Aragonés (ese era, además, su dorsal), logró una gesta histórica, que además consiguió junto a otros dos compañeros de entonces: Joan Capdevila y Marcos Senna.

Precisamente con este último se ha reencontrado el jugador asturiano, con motivo del encuentro entre el Villarreal y el Oviedo en el Carlos Tartiere. Ambos han dejado un auténtico momentazo al coincidir en los pasillos del estadio oviedista, y automáticamente se abrazaron mutuamente con una sonrisa en la cara. Y es que son muchos partidos juntos, muchas vivencias. Cuando el hispano-brasileño era todo un veterano, el asturiano daba sus primeros coletazos, y seguro que entonces le dio muchos consejos. Ahora, cuando Santi Cazorla es todo un veterano, Marcos Senna ostenta un cargo representativo en el club que le llevó a la élite.

A pesar de que el clip del Villarreal es corto, ambos mantuvieron confidencias y se pusieron al día durante un breve lapso de tiempo, alegrándose mucho por verse mutuamente. No en vano, ambos compartieron la friolera de 173 partidos oficiales juntos, entre 2004 y 2011. Y es que, aunque el asturiano acabaría cedido en el Recre durante un curso, el mediocentro ya estaba cuando promocionó desde el Villarreal B, y aún seguiría otras dos temporadas cuando este se marchó al Málaga. Lo que está claro es que ambos son historia viva del Villarreal y del fútbol español.