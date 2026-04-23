La conversación pendiente de Guillermo Almada y su futuro en el Real Oviedo: "No podemos darnos el lujo"

Fran Fuentes 23 ABR 2026 - 11:14h.

El técnico siente que aún no es el momento y se hablará posteriormente

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Guillermo Almada compareció ante los medios en la previa del partido del Real Oviedo frente al Villarreal CF en esta jornada intersemanal. El técnico uruguayo, más allá de analizar el partido y dar las claves para seguir en la pelea por la permanencia, respondió a una pregunta sobre su futuro. En este sentido, el entrenador admite que aún tiene una conversación pendiente con Jesús Martínez a ese respecto, pero siente que todavía no es el momento, dado que aún no se ha resuelto la situación del equipo de cara al próximo curso.

Así lo afirmó en rueda de prensa, reconociendo que tiene aún pendiente esa conversación con el presidente del club: "No, no. La realidad es que estamos tan enfocados en esto que no nos podemos distraer nada. Lo que pase en la temporada que viene será un tema después de que termine todo esto", comenta.

Y es que Guillermo Almada cree que no es el momento, porque la prioridad de todos tiene que ser la de lograr la permanencia y todos los esfuerzos deben ir en esa dirección: "No nos podemos dar el lujo de desalinearnos nada de lo que no sea esto porque es muy importante para nosotros. Así que todas nuestras baterías, nuestras ganas, nuestra disposición y nuestros pensamientos están en el día a día ahora, en conseguir los resultados que necesitamos", sentencia.

Y es que al equipo le costó encontrar su primera victoria de la mano del técnico uruguayo. Sin embargo, con ella llegaron otras tres casi consecutivas. Si bien sus números globales (17 puntos de 45) no son la gran cosa, la última racha sí que le ha dado al equipo para ser una opción clara para la salvación. En este sentido, el conjunto carbayón seguirá apretando para ver si logra los puntos que necesita en estos partidos restantes, y ya tendrá tiempo de preocuparse por la continuidad de Guillermo Almada.