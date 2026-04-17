La clave de Guillermo Almada y Fede Viñas para resucitar al Real Oviedo

Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 22:23h.

"En la situación en la que estamos, sale un poco más a flote y ayuda al equipo", explica Thiago Fernández

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Entre Guillermo Almada y Fede Viñas, entre otros, han conseguido despertar al Real Oviedo. Y es que, desde la llegada del técnico uruguayo, el equipo estaba mostrando mejores sensaciones, pero sin lograr los resultados esperados. Sin embargo, entre el buen hacer del entrenador y la reciente eficacia goleadora del ariete, el equipo se ha levantado. En este sentido, las tres victorias en los últimos cuatro partidos (lamentando la derrota contra el Levante) han permitido al equipo soñar con que la permanencia es posible después de casi todo el curso defenestrados en la clasificación. A este respecto ha respondido Thiago Fernández, extremo argentino cedido por el Villarreal, valorando los últimos resultados del equipo y qué le están dando los dos uruguayos al equipo carbayón.

Cómo está el Oviedo tras estas últimas victorias: "Estábamos dando buenas sensaciones, pero lamentablemente estamos en un deporte donde mandan los resultados y que se den ayuda muchísimo para que podamos seguir con confianza y mejorando".

Las victorias mejoran el estado de ánimo: "Sí, obvio. Ni hablar. Como dije recién, el resultado ayuda muchísimo a levantar el grupo, la confianza. Cuando vos haces las cosas bien y no se dan los resultados, duele. Y cuando se empiezan a dar, uno levanta la confianza para lo que queda y más con lo que nos estamos jugando hoy en día".

¿El vestuario cree en que puede salvarse?: "Sí, obvio. Como dije yo hace un par de fechas. Mientras sea posible, nosotros seguimos confiando. Y más con estos últimos resultados. Dos partidos seguidos de local que vienen ahora. La verdad que si logramos sumar puntos nos acerca mucho más".

La afición prepara un gran recibimiento: "Sí, sí. Me contaron. Bueno, lo viví un par de veces en la cancha. Siempre dije que en el Tartiere hay una energía muy buena y que ayuda a los que estamos dentro. Vi también que se está organizando algo para el recibimiento. Ojalá que esté lindo y que nosotros podamos devolverle a la gente con una victoria. Dentro del vestuario habláis de las posibilidades que tiene el equipo de permanencia".

¿Hacen cuentas en el vestuario con la salvación?: "Vamos partido a partido. Obvio que uno no deja de mirar la tabla y de cómo le van a los demás equipos. Pero nos concentramos en lo que es lo nuestro. En hacer nuestro trabajo. Ganar los partidos. Y como te dije, ir partido a partido y tratando de cada vez acercarnos un poco más. Lo que está claro es que nadie se rinde".

Los últimos cinco clasificados han ganado: "Nadie se rinde. Me parece muy bien, la verdad. Es lo que venimos haciendo nosotros. Ahora con lo que se nos han ido los resultados. Pero bueno, conseguir lo que es nuestro trabajo, que es lo único que depende de nosotros. Vamos a ir bien".

¿Qué le han dado los sudamericanos Viñas y Almada al Oviedo?": Bueno, el fútbol se vive un poco distinto en Sudamérica en general. Justo Argentina y Uruguay son dos países en donde se vive mucho. Muchísima pasión. Y creo que quizás eso, en la situación en la que estamos, sale un poco más a flote y ayuda al equipo a conseguir el buen rendimiento".