Fran Fuentes 17 ABR 2026 - 14:55h.

"Nos cargamos mucho, hablo bastante con Santi Mouriño", reconoce

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Thiago Fernández está mostrando un nivel bastante bueno desde que llegó el pasado mes de enero al Real Oviedo. El extremo argentino, recién aterrizado en el Villarreal, no tuvo ni tiempo para deshacer las maletas cuando le tocó irse a la capital del Principado. Y es que, en algo menos de 500 minutos reales de juego, repartidos en 10 partidos, suma ya cuatro asistencias, aunque todavía no se ha estrenado como goleador. Sobre su llegada, el argentino, de 21 años, ha desvelado en rueda de prensa que Marcelino García Toral ha sido una figura clave para esta decisión en la previa del duelo contra el equipo groguet, donde los carbayones buscarán dar un paso más para lograr la permanencia. A continuación, sus palabras:

Partido especial para Thiago Fernández: "Sí, obvio. La verdad es que desde que llegué todos son especiales. Después de tanto tiempo sin jugar al fútbol, uno disfruta. Llego a una liga nueva. Son todos partidos especiales porque no deja de ser la primera vez que me cruzo a todos los equipos".

El contacto con los jugadores groguets: "Vengo hablando con un par de los chicos de Villarreal hace rato, así que la verdad es que sí. Esperemos que sea el triunfo para nosotros. Nos cargamos un poco. Hablo mucho con Santi Mouriño, que es el lateral que si yo juego me va a marcar. La verdad es que muy bien. Probablemente tenga arreglada alguna camiseta para cambiar. Los chicos muy bien".

Thiago Fernández y el reencuentro con Marcelino: "No, demostrarle nada"

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Cómo se encuentra en lo futbolístico en el Oviedo: "Muy cómodo. Creo que también tiene que ver con el equipo, con el club. Desde el primer momento que llegué me hicieron sentir muy cómodo. Después de un largo tiempo sin jugar, tampoco fui agarrando ritmo. Por suerte, a su bando el equipo es de donde se puede. Y muy contento con el rendimiento".

¿Tiene ganas de demostrarle a Marcelino su calidad?: "No, mostrarle no. La verdad es que él también fue una de las personas que dio el visto bueno para que yo llegue al Villarreal. Fue algo charlado, 100%, que yo salga a jugar a tener minutos. Él me había dicho que era lo mejor para mí, y yo también creí lo mismo. Así que no, demostrar nada. La verdad que es muy lindo el encuentro".

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Se le ve mucho pasear por Oviedo. ¿Está cómodo en la ciudad?: "Sí, sí. Muy contento conociendo. Hace poco llegó mi familia, así que también mostrando una parte de lo que yo conozco y esperando conocer un poco más".