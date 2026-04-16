Celia Pérez 16 ABR 2026 - 17:54h.

El delantero uruguayo pasa por un gran estado de forma

Fede Viñas, el verdugo del Celta de Vigo que Marco Garcés tiene en la agenda

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A seis jornada para finalizar la temporada, el Real Oviedo se aferra más que nunca a la permanencia. Precisamente seis son los puntos de distancia con la salvación, que en estos momentos la marca el Deportivo Alavés. Un momento clave de la temporada que no evita que el foco también se ponga en el mercado de fichajes, especialmente teniendo en cuenta el rendimiento de uno de los jugadores de Guillermo Almada como es Fede Viñas.

El ariete se ha convertido en la sensación del Real Oviedo y su principal esperanza para la salvación. Ello ha provocado que equipos como el Celta de Vigo o River Plate pongan su punto de mira en él, a la espera de resolver su futuro en el conjunto carbayón.

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"No hemos hablado de nada, ni de una renovación ni de un traspaso. Sólo pienso en el partido a partido y en el cumplir en ese objetivo tan ansiado como es la permanencia del Real Oviedo. Ha sido una temporada de muchos obstáculos, pero ahora la permanencia está cerca, es posible y dependemos de nosotros", explicó el delantero azul, autor de nueve goles esta temporada, ocho en lo que va de año, en la Ciudad Deportiva El Requexón.

Viñas, internacional con Uruguay, con contrato hasta 2027 con el Club León y cedido en el Real Oviedo, dijo sobre su gran momento de forma que "se abrió el arco y los delanteros viven momentos", aunque aseguró que en el día a día trabaja "de la misma forma" desde su llegada a la capital del Principado en el verano de 2024.

"La continuidad de partidos ha sido clave en mi rendimiento. Cuando uno juega mucho, se nota. Llegué a Oviedo tras mucho tiempo sin jugar en un momento complicado, pasé por Segunda la temporada pasada y eso me ayudó. Los primeros partidos en Primera también fueron de adaptación, partido a partido fui entendiendo lo que pide el fútbol español", desarrolló el atacante sobre su adaptación.

De los nueve goles que lleva en Primera División, ocho han sido a las órdenes de su compatriota Guillermo Almada, al que Viñas define como "un técnico valiente, cuyo estilo de juego favorece a los delanteros", ya que al presionar arriba el equipo roba cerca del área rival y es más sencillo "crear ocasiones".