Fran Fuentes 14 ABR 2026 - 14:32h.

Se aprieta todo por la zona baja, aunque ya da a otro equipo por salvado: Osasuna

Compartir







El triunfo del Levante UD ante el Getafe CF pone patas arriba la lucha por los puestos de descenso. El Big Data reflejaba unas estadísticas en la lucha por la permanencia que, con el triunfo del conjunto granota, se han dado la vuelta con unos cambios bastante significativos. Y es que, aunque el la tecnología da por salvado de manera virtual a CA Osasuna, el resto de clubes ha visto cómo se empiezan a meter en un lío... o dan un paso más para poder salir de él. Todos los porcentajes, ya actualizados tras el partido del lunes, los puedes consultar en la imagen adjunta abajo del todo.

Y es que, en comparación con los datos estadísticos que ofrece nuestro proveedor de datos Driblab, el triunfo del Levante UD ante el Getafe CF en el cierre de la trigésimo primera jornada no solo dejó tres puntos vitales en el casillero granota, sino que también provocó un vuelco significativo en las probabilidades de descenso en la zona baja de LALIGA.

PUEDE INTERESARTE El calendario que le queda al Sevilla FC y a sus rivales directos por el descenso

Antes del encuentro, el Levante partía como uno de los grandes favoritos a perder la categoría, con un 87,7 % de opciones de descenso. Sin embargo, la victoria en el Ciutat de València ha rebajado ese riesgo hasta el 78,7 %, una caída de nueve puntos porcentuales que refleja el enorme impacto del resultado. Es decir, que se permite seguir creyendo en la salvación. Por su parte, el Oviedo apenas le ha recortado un 1% a la salvación con el triunfo granota.

Este movimiento no se entiende sin el efecto dominó que ha generado en sus rivales directos. Equipos como el Elche CF (del 37,2 % al 41,8 % actual) o el Deportivo Alavés (del 30,9 % al 33,7 %) ven cómo su situación se complica ligeramente. También crecen las probabilidades en conjuntos como el RCD Mallorca, que pasa del 11,4 % al 15 %, el Rayo Vallecano, que sube del 3,6 % al 4,1 %, o el RCD Espanyol, que pasa del 1% al 3%.

PUEDE INTERESARTE El descenso se aprieta y así está el golaveraje del Sevilla con sus rivales

También sube sus opciones de descenso el Athletic Club, pasando de un 0.5% de posibilidades a un 1.3%. No es mucho, es verdad, pero el runrún en San Mamés empieza a hacer ruido de verdad y en estas últimas jornadas una dinámica, tanto positiva como negativa, puede llevarte de la gloria al pozo y viceversa en un brevísimo lapso de tiempo.

El Sevilla da un paso importante para evitar el descenso

En contraste, el Sevilla FC es uno de los pocos beneficiados indirectos, reduciendo su riesgo del 22,3 % al 18,6 % actual. Su triunfo ante el Atlético de Madrid el pasado sábado le ha insuflado oxígeno en los pulmones después de que le faltase el aire tras perder frente al Real Oviedo. En este sentido, se entiende que cuantas más opciones de pelear tengan los dos de abajo, y más se repartan las opciones, menos tienen los de Luis García Plaza.

A quien el Big Data da por salvado ya es a Osasuna, que ha pasado de un 0.1% de posibilidades a ni siquiera entrar en los cálculos, o lo que es lo mismo, tener un 0% de posibilidades de bajar. Podrán respirar aliviados Ante Budimir, Víctor Muñoz y compañía.

El mensaje es claro: el Levante sigue en una situación comprometida, pero ha dado un paso adelante. Y el Real Oviedo, tres cuartos de lo mismo. Sus victorias no solo les acercan a la permanencia, sino que aprietan aún más una pelea por la salvación, la cual que se presenta más abierta que nunca.