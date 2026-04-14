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Para Kuitxi Pérez, el de Careñes quiso dejar un mensaje de calma a los athleticzales

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Llegó Marcelino y mandó a parar. Pero no en el sentido de frenar a un Athletic Club que iba embalado. Lo suyo fue mediar en el enfrentamiento que el equipo libra contra su afición. Y contra sí mismo. Apaciguar los ánimos en San Mamés. Templar el miedo que se ha instaurado en el universo de un equipo que se ha convertido en una máquina de perder partidos. La que el Villarreal de Marcelino le encajó al Athletic de Ernesto Valverde fue la decimoquinta. Sisifo, a lo suyo. La roca sigue cayendo al valle desde que empezó a ser empujada pendiente arriba. Brutal es el castigo que soporta el Athletic. El mismo que tod@s nosotr@s padecemos.

Marcelino, que conoce la casa, advirtió de que no terminaría cayendo por la ventana. Lo hizo en la sala de prensa Jose Iragorri. La pregunta recibida fue concreta, pero se dejó llevar. "El Athletic no tiene motivos para la preocupación". Su réplica era al miedo que se le trasladaba desde el otro lado de la mesa.

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Miedo acrecentado hasta el pánico que se desató en San Mamés tras ver cómo el Athletic caía derrotado 'a los puntos': cero para el local, tres para el que defendía el título que supone ocupar el tercer lugar del podio de una liga donde el oro y el bronce se reparten antes de que la competición se ponga en marcha.

Tras calmar los ánimos de la Catedral, Marcelino García Toral, haciendo gala del título que un día le otorgué, ejerció como nunca su condición de 'orador de Careñes'. "El Athletic ha sufrido muchas y largas lesiones desde el principio de curso". La guadaña no ha hecho distingos entre buenos y malos, entre justos e injustos, entre mediocres y virtuosos.

He ahí el motivo de que la temporada pasada se metiera cuarto y en este ejercicio vaya de mal en peor. No haya miedo, sin embargo. El 'orador de Careñes' sabe de lo que habla. Desde la distancia del montañoso y costero Castellón, desde la ciudad de la cerámica en que se convirtió un día Villarreal, Marcelino, como si estuviera apaciguando el que ha no mucho fuera su rebaño.

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García Toral. Desde el 'retro' Madrigal con amor al San Mamés que descansa el Lezama. El que leía su pensamiento recitaba. Cuan pronto se va el placer, como después de acordado no da dolor, como cualquier tiempo pasado no fue mejor. En virrey de Villarreal se ha convertido. Midas que todo lo que entrena convierte en oro. Asaltó la Catedral.

En noche de camisetas de otros tiempos. Preciosa. Me gustó. Así como las medias. De ahí que mi dolor se acrecentara al ver perder a Astrain, Aranguren, Sáez, Larrauri, Igartua, Estefano y Lavin, entre otras figuras de mi infancia legendaria.

Cayó el Athletic. Callada estaba la gente. Sorprendida de que Unai Simón se fuera a la calle dejando abierta la puerta de su casa. Evitable concesión. El Villarreal imperaba sin necesidad de sometimiento. Era el Athletic. O el Athletic no era porque sobre el verde no había un Athletic reconocible.

Las lesiones de las que hablaba el orador de Careñes se estaban cobrando con intereses la deuda contraída. Y hasta el azar se cebó con el que, bajo su mandato, era el primero de sus tres o cuatro laterales por la banda derecha.

Tuvo que ser Yuri, por enésima vez, el que ganara la línea de fondo para ponerle a Gorka Guruzeta un latigazo mortal. De Iñigo Lekue se habla, se hablaba y se hablará, mientras se guardaba silencio al contemplar cómo Aymeric Laporte le entregaba a su rival un balón que, volando lejano, sólo el bote bajo el larguero evitó que se convirtiera en gol.

Cuarenta y dos puntos, en fin, qué quieren que les diga. Y por la permanencia no teman. Hagámosle caso a Marcelino García Toral. Analista. Visionario. Athletic. Unique in the world. Munduan bakarra. En Primera siempre.

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete