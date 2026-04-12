Asís Martín 12 ABR 2026 - 21:18h.

Raúl García señala lo negativo de la filosofía del Athletic Club: "Debería haber sido más ambicioso"

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde ante los groguets de Marcelino García Toral

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BilbaoLes ofrecemos aquí el repaso particular, jugador a jugador, de lo que ha sido la ............. del Athletic Club este domingo, en la jornada 31 de LALIGA que le ha enfrentado al Villarreal CF de Marcelino García Toral en el estadio de San Mamés.

Los leones de Ernesto Valverde, al que ya tan solo le quedan 7 partidos como entrenador rojiblanco, han ........... con un marcador de (0-0) gracias a los goles de ...................... en una cita en la que no estuvo ni convocado Jesús Areso aparte de Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz.

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Unai Simón (): el portero internacional de Murgia no deja la portería a cero en LALIGA desde el 6 de diciembre ante el Atlético de Madrid. Ha tenido que hacerle una buena parada a Pape Gueye para el 10'

Iñigo Lekue (): el lateral de Deusto ha sido hoy el elegido, justo el que acaba contrato en junio y Valverde le ha premiado su buen partido ante el Betis dejando a Vivian irse a su puesto normal. Ha visto como Cardona no paraba de buscarle la espalda

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Dani Vivian (): el 'Teniente' de Gasteiz ha regresado al sitio donde está y rinde más a gusto con esa misión de dejar alguna portería a cero y convencer a Luis de la Fuente de que puede ir al Mundial. Ha

Aymeric Laporte (): el 'Mariscal' de Agen ha sido el encargado de liderar la zaga vasca ante el Submarino Amarillo y ha comenzado rocoso en varias acciones defensivas con Oluwaseyi.

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Yuri Berchiche (): el 'Látigo' de Zarautz ha sido titular una noche más y ha

Iñigo Ruiz de Galarreta (): el veterano centrocampista de Eibar ha tenido que lidiar con un centro del campo con 'mucho pie' como el groguet. Ha

Mikel Jauregizar (): la 'Capibara' de Bermeo ha escoltado hoy a Galaxy en el once. Ha

Iñaki Williams (): la 'Pantera Negra' de Bilbao ha sumado hoy ya sus 503 partidos oficiales y sigue en busca de cazar esta misma temporada a Markel Susaeta (507). Ha

Oihan Sancet (): el 'Ciervo' de Mendillorri ha tenido que demostrar que los palos de Aitor Larrazabal no le afectaban... Ha salido como motivado

Nico Williams (): el 'Cohete de Ébano' del Athletic ha regresado a un once titular más de dos meses después tras haber vuelto como suplente en Getafe. Ha empezado con un gran centro a Sancet pese a tener hasta a 3 marcándole... Yuri le ha echado alguna bronca por no bajar... y se ha puesto las pilas.

Gorka Guruzeta (): el 'Killer' donostiarra ha empezado presionando cual fiera

Cambiado en el

Los suplentes del Athletic Club en Villarreal CF: los 5 cambios de Ernesto Valverde en San Mamés

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Mikel Vesga (sc): sale por

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