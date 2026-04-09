Día clave en la contrarreloj individual de Jon Uriarte, con Edin Terzic como jefe de filas

El entrenador Jesús Barrientos analiza las dolencias del equipo de Ernesto Valverde

Compartir







BilbaoComo conocen muchos lectores de ElDesmarque Bizkaia, un servidor, persona trasplantada de hígado con varias estancias en la UCI y con un par de visitas del ‘amigo de la guadaña’ segándome el tobillo, algo de enfermedades (por desgracia) sé. Y llevo un tiempo intentando diagnosticar cuál es la enfermedad que ataca al Athletic Club, porque una cosa está clara, el Athletic ahora mismo está enfermo.

Los síntomas que el equipo de Ernesto Valverde traslada en el campo son de que algo le está pasando. Sea una dolencia leve, moderada o grave, la patología es clara: nos cuesta muchísimo sacar los partidos adelante y los rivales nos hacen mucho daño con muy poquita cosa.

Una temporada problemática del Athletic Club...

Quizás, como me pasa a mí, el problema es que tengo las defensas bajas y me cuesta un mundo recuperarme de una simple gripe. Los antibióticos recetados registran mejorías a corto plazo pero las defensas siguen estando bajas, por lo que quizás un exceso de adrenalina y de euforia desmedida ha provocado la situación actual, entiéndaseme, a veces tener la tripa llena suele provocar indigestiones y posterior falta de apetito.

El tratamiento adecuado es difícil de recetar si no sabemos bien previamente el origen de la enfermedad. Aquí quizás haga falta una cirugía específica en alguna zona del paciente,… tal vez eso pueda ser, o si no meter a fondo un tratamiento agresivo,… puede ser que también funcione, sí.

En su último encuentro ante el Getafe, el Athletic se quedó sin rematar a portería en un partido de LaLiga por primera vez desde enero de 2024 ante el Cádiz

El nombre del entrenador alemán Edin Terzic...

Lo que me genera dudas es pensar que un médico venido de fuera nos vaya a solucionar las dolencias,… En mi opinión ya debería de tener el Club en su seno una figura que, ya pasado el tiempo y viendo todo el proceso, le dé al nuevo doctor un equipo sino recuperado, lo que es difícil, sí al menos que le permita tener detectados los posibles virus y bacterias que aquejan al paciente conforme aterrice en Lezama.

Y ya reunido el nuevo equipo médico que se tomen juntos las medidas y den con el diagnóstico correcto para sanar al enfermo.

A buen entendedor…

.- Por Jesús Barrientos, entrenador de fútbol y contertulio de Telebilbao