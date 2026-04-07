Asís Martín 07 ABR 2026 - 08:02h.

Raúl García señala lo negativo de la filosofía del Athletic Club: "Debería haber sido más ambicioso"

Los 8 partidos que quedan cerrarán una temporada eterna y entristecida del equipo de San Mamés

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BilbaoLa derrota del Athletic Club por incomparecencia en Getafe ha vuelto a exasperar a los aficionados rojiblancos. Que ven como el conjunto de Ernesto Valverde tiene una cara en San Mamés, impredecible al menos, y otra lejos de Bilbao, directamente nefasta, sobre todo en los primeros tiempos a los que sale sin chispa y medio derrotado desde el vestuario.

En el Coliseum, ante los azulones, los inacabables resbalones terminaron de agotar la paciencia de unos seguidores que no se explican el cambio tan dramático que se ha dado en el último curso con el 'Txingurri' al mando.

Muchas lesiones y muchos frentes, sí,... pero todas las cifras, de puntos, de goles anotados, de goles encajados, de goles esperados, se han venido abajo yendo de la mano del flojo rendimiento de la mayor parte de la plantilla, pero con mayor inri en los supuestos futbolistas estratégicos (Oihan Sancet, Dani Vivian, Iñaki Williams, Alex Berenguer, etc...).

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Pese a la vuelta en el terreno madrileño de Nico Williams, Maroan Sannadi y Yeray Álvarez o el venir descansado de un parón de selecciones, el equipo bilbaíno volvió a adolecer de los males de siempre y eso que el central de Barakaldo dijo que "habíamos llegado al partido con mucha ilusión y con ganas de seguir peleando por ir a Europa".

Desde luego, no lo parece. El Athletic resbala en todas sus acepciones, sobre la hierba, sobre la pizarra y sobre la competición, con lo que la temporada se ha convertido en un verdadero viacrucis para unos athleticzales que empiezan a pasar de ver enteros algunos encuentros. Una pesadilla en toda regla a la que ya solo le quedan ocho partidos comenzando por la visita este domingo del Villarreal de Marcelino García Toral a la catedral.

Uno nunca sabe ya que Athletic se va a encontrar...

Lo mismo hasta gana a un equipo que va a entrar en Champions League. Pero lo cierto es que eso no quita el horroroso sabor de boca de este curso que se está haciendo eterno y que lo mejor es que acabe cuanto antes con esos dichosos 42 puntos que, aunque a algunos les parezca una vergüenza meramente citar va a resultar que era un análisis acertado y premonitorio de lo poco que funciona y cabe esperar de la plantilla más cara de la historia del Athletic en esta campaña.