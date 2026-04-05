Asís Martín 05 ABR 2026 - 15:57h.

La jueza archiva la querella contra los hermanos Williams por apropiación indebida de un coche

Ambos equipos se disputan entrar en los puestos europeos al final de LALIGA

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Cerrado el sonado parón de selecciones con el lamentable episodio racista de Cornellá, tocaba centrarse meramente en el fútbol que -con motivo de la jornada 30 de LALIGA EA Sports- se paraba en el estadio del Coliseum para ofrecernos este soleado Domingo de Resurrección un Getafe CF - Athletic Club, dos equipos que llegaron sin hacer mucho ruido pero con aspiraciones mutuas de entrar en las competiciones europeas al concluir el campeonato.

El choque que abrió el día, pitado por el colegiado alicantino Martínez Munuera, ha terminado con un justo marcador de (2-0) merced al gol del 'Lucho' Vázquez y el de Martín Satriano lo que deja a los azulones del hoy sancionado José Bordalás con 41 puntos y a los vascos del 'despidiente' Ernesto Valverde con 38 en su partido 495 en el banquillo bilbaíno.

En la próxima jornada, que será la de la “fiesta retro” de LaLiga, el Athletic recibirá al Villarreal de Marcelino en San Mamés -el domingo 12- y el Getafe CF visitará al Levante UD el lunes 13 de abril en el último duelo de dicha jornada conmemorativa que se jugará con indumentarias y balones especiales. Ambos partidos comenzarán a las 21.00 horas.

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El Athletic Club no había perdido ninguno de sus últimos seis partidos como visitante ante el Getafe CF en LaLiga

El Getafe dominó, a su ritmo, en el primer tiempo al Athletic Club

Los arranques lejos de San Mamés últimamente son flojos en los leones que hoy han concedido una llegada a Luis Vázquez en apenas 30 segundos, aunque también han generado un peligroso centro de Yuri Berchiche, en un inicio con mucha presión y exceso de fútbol directo. Los de Valverde se han ido haciendo con el balón, alternando aproximaciones por ambas bandas pero se han comido sin embargo el primero de la tarde con el rechace de Unai Simón que el argentino Lucho Vázquez ha rematado a gol en el 14'.

Con ese tanto los azulones se han sentido mucho más cómodos, han seguido percutiendo con Romero por la banda izquierda mientras que el Athletic -con más posesión pero insulsa- era incapaz ni de chutar hasta que Berenguer la tuvo de cabeza en el 26' tras un gran pase de Guruzeta. Poco más hizo en esos primeros 45 minutos jugando siempre a lo que querían los de Bordalás, más intensos y con mucha más chispa los madrileños guiados por un gran Luis Milla.

No es sencillo remontarle un tanto al Getafe, lo dicen las estadísticas, que se fue al descanso en ventaja en el tanteador y en las sensaciones de mando por lo que Ernesto Valverde ya puso a calentar pronto a Nico Williams y a Ruiz de Galarreta.

Se guardó un respetuoso minuto de silencio antes del pitido inicial en el Coliseum, en memoria de Jesús Mantilla Gutiérrez, quien fuera delegado del club durante más de una década.

El regreso de Nico Williams añadió algo de picante al duelo en la reanudación, pero Satriano lo mató...

En la segunda mitad, con los dos cambios vascos sobre el verde, se empezó a tope con un susto para Nico por un golpe en el tobillo con Boselli y una buena parada de Unai Simón a Liso entre un mar de piernas. El Athletic apretó de la mano de los hermanos Williams que eran quienes fabricaban todas las acciones ofensivas.

En el 60' Aymeric Laporte pidió penalti en un balón parado con Luis Milla, pero no hubo nada y comenzó ya el carrusel de permutas en ambos conjuntos yendo Yeray al banquillo tras 63 minutos en su debut pasando Vivian al central. Lo intentaba el Athletic pero el Getafe era una roca y no se le creaba ni una ocasión mínimamente clara de gol ante la meta de Soria mientras que incluso Mauro Arambarri la tuvo de cabeza en un córner en el 79' y Satriano liquidaba el choque en la recta final superando a Unai Simón.

Le ha va de lujo al equipo de Bordalás con unos grandes fichajes invernales, hasta 4 jugaron bien hoy, y es justo que aspire a entrar en Europa, mientras que el Athletic, pese a recuperar jugadores, es que da pena y está deseando acabar ya la temporada buscando llegara los 42 puntos.