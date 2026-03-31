La jueza archiva la querella contra los hermanos Williams por apropiación indebida de un coche

Celia Pérez 31 MAR 2026 - 17:05h.

No aprecia delito alguno en la operación

Iñaki y Nico Williams declaran ante el juez y se desvinculan de apropiación de un coche

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Fin al culebrón de los hermanos Williams por la supuesta apropiación indebida de un vehículo de alta gama. La jueza ha decretado el sobreseimiento de la querella interpuesta al no apreciar delito alguno en la permuta de un vehículo por otro en diciembre de 2024. De esta forma, no llega a nada la querella interpuesta por una empresa navarra contra ambos, un amigo mediador y la tía de los Williams, por un delito de estafa y apropiación indebida.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, la jueza constata que tanto el vendedor como los investigados han ofrecido “versiones contradictorias” sobre la adquisición del vehículo, “pero, en cualquier caso, lo que subyace es una relación de carácter civil en la que no concurren de forma indiciaria los elementos de ningún tipo penal”.

Según expone, tanto el querellante como los querellados ratificaron que se pactó una permuta por la que Nico entregaría el vehículo de su propiedad, un Mercedes CLA 45, y recibiría a cambio un Mercedes AMG E63. En sede judicial, el querellante añadió que, además, se acordó el pago de 40.000 euros por parte de Nico, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Alcanzado el acuerdo en los anteriores términos, añade, el pequeño de los Williams manifestó que entregó su vehículo, recibió el que habría adquirido y, tras la interposición de la querella, lo devolvió.

El denunciante, por su parte, declaró que únicamente tuvo en su poder el automóvil de Williams durante una semana y media para probarlo, pero que no llegó a hacerse el cambio de titularidad. Según la resolución judicial, ha quedado acreditado, y así consta documentalmente, que Nico Williams realizó el 16 de diciembre de 2024 una transferencia al querellante por importe de 8.340 euros bajo el concepto “Matricula omnigeston”.

No negó este pago el querellante, pero señaló que la madre de Williams consideró que esta cuantía era elevada y que la empresa debía asumir el 30 % de estos gastos. Por ello, afirmó que el día 6 de diciembre abonó a una cuenta bancaria de titularidad de Iñaki Williams 3.000 euros.

Respecto a este ingreso, Iñaki Williams declaró que el 5 de diciembre el querellante acudió al casino de Bilbao y que, a petición del intermediario, le prestó 3.000 euros con la condición de que se devolviera este importe al día siguiente.

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Según recoge la resolución judicial, aportó justificante del extracto bancario de su tarjeta de crédito en el que consta esta retirada de efectivo.

Teniendo en cuenta las manifestaciones hechas por ambas partes, la jueza señala que "solo cabe concluir que, en cualquier caso, el pacto que habrían alcanzado sobre quién iba a pagar los gastos de matriculación y en qué porcentaje o importe es un aspecto que forma parte de la relación contractual subyacente, sin que se aprecien indicios de criminalidad contra los investigados”.