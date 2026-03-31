Asís Martín 31 MAR 2026 - 12:04h.

Los de Ernesto Valverde juegan este domingo ante los de Bordalás, un rival directo por Europa

Yeray Álvarez, listo para volver entre una lluvia de apercibidos en el Getafe-Athletic del Coliseum

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BilbaoIgual un poco tarde, pero como dice la frase "nunca es tarde si la dicha es buena"… Parece que el Athletic Club de Ernesto Valverde va a recuperar a casi toda su plantilla para el tramo final de la temporada a la que tan solo le quedan nueve jornadas de LaLiga EA Sports para echar el telón.

Mayoritariamente se está haciendo eterna, pero la victoria ante el Real Betis de Manuel Pellegrini en San Mamés ha reactivado las opciones europeas, al menos matemáticamente, y habrá que ver si la tropa rojiblanca es capaz de hacerlas buenas en los cuatro partidos que quedan en Bilbao y los cinco de fuera de casa.

El primero será este domingo, a partir de las 14.00 horas (Movistar), en el tocado Coliseum ante el Getafe CF de José Bordalás, un equipo que está empatado a 38 puntos con los bilbaínos. Luego es un rival directo a día de hoy que encima se dio el gustazo de ganar en la primera vuelta en San Mamés con el gol de Borja Mayoral a Unai Simón.

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Ajeno a lo deportivo, la precandidatura de Jon Uriarte a la presidencia del Athletic ha sido avalada ya por 1.456 socios, lo que representa un 70,34% de los 2.070 avales exigidos

El Athletic Club recupera a muchos jugadores para la cita ante el Getafe

Después de varios días de descanso el conjunto vizcaíno ha regresado este martes al trabajo en las instalaciones de Lezama, con la ausencia de los 3 internacionales (Aymeric Laporte, Selton Sánchez y Unai Simón), donde se ha podido comprobar que los hermanísimos, Iñaki (que no pudo irse con Ghana por un golpe ante el Betis) y Nico Williams trabajan sin problemas con el grupo general así que todo indica que el Junior estará en la cita madrileña después de parar para su tratamiento externo de 5 semanas en Navarra.

Por contra el central Aitor Paredes sigue al margen, lo que hace dudar de su concurso y eso puede ayudar al 'redebut' de Yeray Álvarez tras cumplir su sanción de 10 meses por dar positivo en un control de la UEFA. En el apartado de 'dudosos' se halla Nico Serrano mientras que se entiende que aún es pronto para leones como Beñat Prados y Unai Egiluz.

El jugador del Athletic Club Robert Navarro tendrá la oportunidad de alcanzar la cifra de cien partidos en Primera División en el encuentro ante los de Bordalás en el Coliseum

¿Cómo queda la Semana Santa del Athletic?

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

JUEVES, 2 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

VIERNES, 3 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

SÁBADO, 4 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

13:00 Rueda de prensa de Ernesto Valverde

DOMINGO, 5 DE ABRIL

14:00 Partido de LaLiga (Jornada 30) en el Coliseum: GETAFE CF - ATHLETIC CLUB